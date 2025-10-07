október 7., kedd

Zajlanak a küzdelmek

1 órája

Tekesport: így állnak most a zalaiak az NB I. és az NB II. küzdelmeiben

Címkék#tekesport#N Teke SE#Lauf-B TK#Zalaszentgróti TK

Az NB-s tekebajnokságokban is zajlanak a küzdelmek. A zalai tekesport képviselőinek vegyesek az eredményei eddig.

Bedő István

Zala tekesportját három csapat képviseli az NB I. Nyugat és az NB II. Nyugat bajnokságaiban. Öt forduló után az NB I.-ben a Nagykanizsai Teke SE jelenleg a 9. helyen áll, az NB II.-ben 4. helyen áll a Lauf-B TK, míg 7. a Zalaszentgrót TK. 

tekesport Zala NB I. NB II.
A zalai tekesport képviselői az NB I.-ben és az NB II.-ben is rendre pályára lépnek az új szezonban. Képünkön a Zalaszentgót TK tagjai, akik legutóbb Csornán szerepeltek. 
Forrás: Csornai TE

Tekesport, NB II. Nyugat: 

Sárvári Kinizsi-N. Teke SE 3:5 (3251:3263)

N. Teke SE: Magyar Z. 565, Iványi 563, Bukovics 544, Rácz 543, Magyar G. 539, Tollár (Illés) 509.

Fülöp Borozó és Zöldfa Italker TSE- N. Teke SE 8:0 (3500:3246)

N. Teke SE: Magyar G. 559, Rácz 544, Bukovics 542, Iványi 536, Illés 535, Hegyi 530.

N. Teke SE-Pét 3:5 (3181:3205)

N. Teke SE: Rácz 545, Iványi 543, Istiván 537, Tollár 530, Bukovics 530, Magyar G. (Hegyi) 496.

Mosonszentmiklós SE-N. Teke SE 6:2 (3459:3403)

N. Teke SE: Tollár 597, Rácz 577, Magyar Z. 564, Iványi 563, Illés 563, Istiván 543.

N. Teke SE-Rába ETO Győr 4:4 (3257:3182)

N. Teke SE: Magyar Z. 582, Iványi 561, Rácz 549, Hegyi 547, Illés 513, Tollár 505.

NB II. Nyugat:

Soproni Sörgurítók-Zalaszentgróti TK 3:5 (2885:2929)

Zalaszentgróti TK: Horváth Antal 519, Farkas Z. 504, Horváth András 493, Szakonyi 481, Tar 468, Nagy 464.

Halogy-Lauf-B TK 5:3 (3117:3077)

Lauf-B TK: Klinger 547, Korcsmáros 519, dr. Molnár 514, Becze 508, Dervalics 497, ifj. Dévai 482.

Zalaszentgróti TK-Scarbantia SE 1:7 (3145:3173)

Zalaszentgót: Horváth András 567, Tar 540, Horváth Attila 537, Mazzag 506, Szakonyi (Badics) 504, Farkas Z. 491.

Lauf-B TK-Csorna 6:2 (3220:3158)

Lauf-B TK: Becze 565, Korcsmáros 545, Klinger 544, dr. Molnár 543, ifj. Dévai 513, Dervalics 510.

Ad Flexum TKE-Lauf-B TK 2:6 (3169:3292)

Lauf-B TK: Klinger 581, Dervalics 570, Becze 566, Korcsmáros 558, dr. Molnár 521, Hodosi 496.

Halogy-Zalaszentgróti TK 6:2 (3229:3065)

Zalaszentgrót: Trackl 533, Horváth András 523, Badics 517, Farkas 511, Horváth Attila 501, Szakonyi 480.

Lauf-B TK-Scarbantia SE 6:2 (3277:32:57)

Lauf-B TK: Klinger 580, Becze 576, Korcsmáros 575, Virág 545, dr. Molnár 503, Dervalics 498.

Zalaszentgróti TK-Investment Közutasok Kaposvár II. 2:6 (3145:3205)

Zalaszentgrót: Szakonyi 544, Horváth Attila 548, Horváth András 532, Mazzag 515, Tar 512, Trackl 494.

Investment Közutasok Kaposvár II.-Lauf-B TK 6:2 (3475:3261)

Lauf-B TK: Becze 601, Korcsmáros 571, Virág 547, ifj. Dévai 542, Klinger 538, Hodosi 462.

Csorna TSE-Zalaszentgróti TK 5:3 (3251:3178)

Zalaszentgrót: Nagy J. 570, Mazzag 539, Badics 531, Horváth A. 523, Tar 503, Szakonyi 492.

 

 

