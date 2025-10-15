október 15., szerda

A legjobb négy közé jutás a cél

1 órája

Szerdától az európai porondon a zalai tekecsapatok, Magyarországot is képviselik

Címkék#ZTK FMVas#világkupa#Európa-kupa#teke#ZTE ZÁÉV TK

Az európai kupákra összpontosítanak szerdától a zalai tekecsapatok. A ZTK-FMVas a teke Világkupán, míg a ZTE ZÁÉV TK női együttese az Európa-kupában bizonyíthat.

Kerkai Attila

A ZTK FMVas férfi csapata a bajnoki címének köszönhetően az őszi nemzetközi sorozatokban a teke Világkupán indulhat. Mindez nem lesz újdonság az egerszegi tekéseknek, hiszen korábban már számos alkalommal vettek részt ebben a sorozatban. 

teke Világkupa Európa-kupa
Kellemes gondjai vannak Fehér Lászlónak, a ZTK-FMVas vezetőedzőjének a teke Világkupa előtt. Tíz, remek formában lévő játékos közül válogathat. 
Fotó: Szekeres Péter

A ZTK-FMVas a teke Világkupán

A ZTK-FMVas az olaszországi Bolzanóba utazott kedden, ahol megkezdi szereplését. Az előjelek biztatóak, hiszen a csapat a hét végén biztosan nyert bajnoki mérkőzésen, ráadásul valamennyi játékosa magas szinten gurított. Takács László, a ZTK-FMVas elnöke – aki az egerszegi delegációt vezeti – elmondta, hogy Fehér Lászlónak kellemes gondjai akadnak, hiszen jó formában vannak a játékosok, de ki kell választania azt a hat dobót, aki a selejtezőben szerepel majd. Szerdán és csütörtökön rendezik a selejtezőket, amelyekben eldől, mely négy csapat jut be a négyes döntőbe. A ZTK be akar jutni a legjobb négy közé, ami a későbbi Bajnokok Ligája-sorsolásnál kiemelést jelentene.

A ZTE ZÁÉV TK az Európa-kupában bizonyíthat

A ZTE ZÁÉV TK pedig a horvátországi Eszékre utazott, hiszen bajnoki ezüstérmesként az Ek-ban indulhat. Az egerszegi hölgyek is győzelemmel hangoltak az európai kupára, de ha a zalaiak eredményesen akarnak szerepelni az Európa-kupán, ennél jobb teljesítményre lesz szükség. A ZTE ZÁÉV TK mindenképpen szeretné a magyar tekesportot méltóképpen képviselni, és Borsos László elnök nem is tűzhetett volna ki más célt, mint a legjobb négy közé jutást. 

 

