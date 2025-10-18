A ZTK-FMVas mindenkit sokkolt a teke Világkupán

A női teke Európa-kupa szombati bronzmérkőzésén a ZTE ZÁÉV TK csak megszorongatni tudta a BBSV Wien együttesét. Összességében végig hátrányban volt a zalai együttes, s noha jött egy nagyon jó eredmény Gál Henriettától 501 fával, de ellenfele is pontosan ennyi fát ütött, így ebben a párban fél-fél pont járt. Airizer Emese pedig ennél is jobban teljesített, hiszen 628 fáét ütött, amivel hozta a csapatpontot. A ZTE ZÁÉV TK végül a 4. helyen végzett, ami viszont dicséretes teljesítmény tőle, hiszen túlteljesítette a vele szemben támasztott várakozásokat.

A teke Európa-kupán elődöntőbe jutott ZTE ZÁÉV TK női csapata.

Forrás: ZTE-ZÁÉV TK

Teke Európa-kupa, nők, bronzmérkőzés

BBSV Wien - ZTE ZÁÉV TK 6.5:1.5 (3558-3443)

A ZTE ZÁÉV TK dobói: Hegedüs 533, Horváth K. 556, Gál 601, Soltész 565, Airizer 628, László K. 560.

A négyes döntő végeredménye: 1. SV Poellwitz (német), 2. ZKK Istra (horvát), 3. BBSV Wien (osztrák), 4. ZTE ZÁÉV TK.

Az olaszországi Bolzanóban pedig a ZTK-FMVas férfi együttese a Világkupa döntőjében volt érdekelt. Ellenfele a bivalyerős német Zerbst volt, sokan inkább a németeket tartották a találkozó esélyesének. Fehér László edző jól keverte a lapjait, az első két pár után - Kakuk Levente és Fehér Zoltán volt a pályán - úgy vezetett a ZTK 2:0-ra, hogy egyébként az ellenfél minimális faaránnyal, de jobban állt. A második sorban aztán Fehér Zoltán és Járfás Szilárd nagyot ment, ketten együtt 86 fát vertek az ellenfélre. Az utolsó párban Nemes Attila és Horváth Zoltán feladata az volt, hogy tartsa az előnyt. Értett a 8:0-s végeredmény is, ami ezen a szinten, valljuk meg, a kiütéssel ért volna fel. A csapatkapitány Nemes Attila jól is teljesített, szettponttal zárt 60 dobás után, de miután már látszott, hogy a ZTK megnyeri a mérkőzést, a szakvezetés a csapat fiatalabb generációjának (Németh Attila, Mazzag Dániel) is lehetőséget adott egy ilyen volumenű mérkőzésen a szereplésre. Cserék következtek, a ZTK-FMVas pedig bezsebelte a Világkupa-győzelmet, hiszen fantasztikus átlagot hozott a fináléban is.

Teke Világkupa férfiak, döntő

ZTK-FMVas- SKV Rot Weiss Zerbst 6:2 (3792-3767)