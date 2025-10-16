október 16., csütörtök

Gál névnap

+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zalaiak Európában

1 órája

Elképesztő csúcsot ért el a zalai tekés – jöhetnek az elődöntők (frissítve)

Címkék#Világkupa#Európa-kupa#teke#ZTE ZÁÉV TK#ZTK-FMVas

A ZTE ZÁÉV TK már biztosan benne lesz a négyes döntőben az Európa-kupán. Jelenleg is tartanak a teke európai kupákban a küzdelmek, és a ZTE ZÁÉV TK női csapata pénteken elődöntőt játszik Eszéken a fináléba kerülésért. A ZTK-FMVas csapata Bolzanóban a Világkupán szerepel, és még reménykedhet a négyes döntőbe kerülésre. Később kiderült, nem is ok nélkül.

Kerkai Attila
Elképesztő csúcsot ért el a zalai tekés – jöhetnek az elődöntők (frissítve)

A teke Európa-kupán elődöntőbe jutott ZTE ZÁÉV TK női csapata.

Forrás: ZTE-ZÁÉV TK

A horvátországi Eszéken zajlik a teke Európa-kupa, s a nőknél a ZTE ZÁÉV TK képviseli a magyar színeket. Baján János edző tanítványai csütörtökön kora délután le is zárták a selejtezősorozatot, méghozzá sikerrel! 

teke Világkupa Európa-kupa
A teke Világkupán Zapletán Zsombor, a ZTK-FMVas játélkosa elképesztő csúcsot dobott. 
Fotó: ZH Archív

A teke Európa-kupán elődöntős a ZTE ZÁÉV TK

Az egerszegi lányok egyenletes teljesítményt nyújtva, 3397 fával a 4. helyen végeztek, ami azt is jelenti, hogy pénteken az elődöntőben szerepelhetnek. Az egerszegi együttesből Airizer Emese 550, Horváth Katalin 563, Gál Henrietta 569, Hegedüs Tímea 564, László Kata 564, Soltész Zsófia pedig 587 fát ütött. A ZTE ZÁÉV TK a pénteki elődöntőben az élen végzett német SV Poellwitz csapatával találkozik 12.30 órától. A másik ágon a horvát ZKK Istra és az osztrák BBSV Wien méri össze erejét. 

A Világkupán a ZTK-FMVas jó helyzetben

Az olaszországi Bolzanóban, a teke Világkupán a férfiaknál a bajnoki címvédő ZTK-FMVas volt érdekelt a selejtezőben. A zalaiak előző nap már pályán voltak, hiszen három emberük ledobta 120 dobását  (Kakuk Levente 618, Fehér Zoltán 629, Kiss Norbert 596), csütörtökön pedig újabb három játékosuk következett. Zapletán Zsombor pedig "robbantott", hiszen 702 fát ütött, ami fantasztikus eredmény, s ezzel új pályacsúcs született. A folytatásban Móricz Zoltán következett, aki 622 fát ütött, ezzel pedig már remek helyzetbe hozta a ZTK-FMVas csapatát. Az utolsó dobó, Nemes Attila később lépett pályára. 

Pénteken olasz ellenfél jön

Nemes Attila hozta a 610 fás eredményt, a ZTK-FMvas pedig 3777 fás csapateredménnyel a 3. helyen zárt a selejtezők után. Ezzel biztosította a helyét a négyes döntőben. Az egerszegi csapat pénteken 11 órától az olasz Neumarkt csapatával találkozik  az elődöntőben, a másik ágon a német Rot Weiss Zerbst és az osztrák KSK Orth találkozik. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu