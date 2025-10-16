Elképesztő csúcsot ért el a zalai tekés – jöhetnek az elődöntők (frissítve)

A horvátországi Eszéken zajlik a teke Európa-kupa, s a nőknél a ZTE ZÁÉV TK képviseli a magyar színeket. Baján János edző tanítványai csütörtökön kora délután le is zárták a selejtezősorozatot, méghozzá sikerrel!

A teke Világkupán Zapletán Zsombor, a ZTK-FMVas játélkosa elképesztő csúcsot dobott.

Fotó: ZH Archív

A teke Európa-kupán elődöntős a ZTE ZÁÉV TK

Az egerszegi lányok egyenletes teljesítményt nyújtva, 3397 fával a 4. helyen végeztek, ami azt is jelenti, hogy pénteken az elődöntőben szerepelhetnek. Az egerszegi együttesből Airizer Emese 550, Horváth Katalin 563, Gál Henrietta 569, Hegedüs Tímea 564, László Kata 564, Soltész Zsófia pedig 587 fát ütött. A ZTE ZÁÉV TK a pénteki elődöntőben az élen végzett német SV Poellwitz csapatával találkozik 12.30 órától. A másik ágon a horvát ZKK Istra és az osztrák BBSV Wien méri össze erejét.

A Világkupán a ZTK-FMVas jó helyzetben

Az olaszországi Bolzanóban, a teke Világkupán a férfiaknál a bajnoki címvédő ZTK-FMVas volt érdekelt a selejtezőben. A zalaiak előző nap már pályán voltak, hiszen három emberük ledobta 120 dobását (Kakuk Levente 618, Fehér Zoltán 629, Kiss Norbert 596), csütörtökön pedig újabb három játékosuk következett. Zapletán Zsombor pedig "robbantott", hiszen 702 fát ütött, ami fantasztikus eredmény, s ezzel új pályacsúcs született. A folytatásban Móricz Zoltán következett, aki 622 fát ütött, ezzel pedig már remek helyzetbe hozta a ZTK-FMVas csapatát. Az utolsó dobó, Nemes Attila később lépett pályára.

Pénteken olasz ellenfél jön

Nemes Attila hozta a 610 fás eredményt, a ZTK-FMvas pedig 3777 fás csapateredménnyel a 3. helyen zárt a selejtezők után. Ezzel biztosította a helyét a négyes döntőben. Az egerszegi csapat pénteken 11 órától az olasz Neumarkt csapatával találkozik az elődöntőben, a másik ágon a német Rot Weiss Zerbst és az osztrák KSK Orth találkozik.