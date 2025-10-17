október 17., péntek

Szombaton jönnek a helyosztók

33 perce

A Világkupa döntőjében a ZTK-FMVas, a nők az Európa-kupa bronzérméért játszanak

Címkék#világkupa#Európa-kupa#teke#ZTE ZÁÉV TK#ZTK-FMVas

A zalai tekés férfiak az aranyéremért, a nők a bronzért küzdhetnek. A Bolzanóban és Eszéken zajló férfi teke Világkupán, illetve a női Európa-kupában pénteken megrendezték az elődöntőket. A ZTK-FMVas szombaton az elsőségért lép pályára, míg a ZTE ZÁÉV TK a bronzcsatában lesz érdekelt.

Kerkai Attila

Kezdjük előbb a férfiakkal, már csak amiatt, hiszen pénteken ők léptek előbb pályára. A férfi teke Világkupa küzdelmeiben a ZTK-FMVas az elődöntőben az olasz KK Neumarkt ellenében szállt harcba  a döntőért, és Fehér László edző csapata sikerrel vette az akadályt. 

teke Világkupa ZTK-FMVas
A teke Világkupán a döntőbe került ZTK-FMVas együttese. 
Forrás: ZTK-FMVas

Teke Világkupa: zalai döntős csapat

Az egerszegiek végig vezettek, s tulajdonképpen nem veszélyeztette a sikerüket semmi, de persze azért figyelni kellett, nehogy hiba csússzon a gépezetbe. Nem is csúszott, 5:3-ra nyert a ZTK-FMVas, amely így a szombati (12.15) döntőben a bombaerős német Zerbst csapatával küzdhet meg a Világkupa-elsőségért. A ZTK ebben a felállásban lépett pályára pénteken: Horváth Zoltán 627, Zapletán Zsombor 655, Fehér Zoltán 617, Móricz Zoltán 610, Járfás Szilárd 611, Kiss Norbert 614 fa. 

A bronzérem meglehet

Mindeközben a ZTE ZÁÉV TK a horvátországi Eszéken a női teke Európa-kupán szerepel. Baján János edző csapata már azzal remek eredményt ért el, hogy bejutott a legjobb négy közé. Pénteken  következett a német SV Poellwitz elleni elődöntő, amiben jobb átlagot tudott felmutatni a német csapat, ami elégnek is bizonyult a 6:2-es sikeréhez. A lányok szombaton  (8.30) az osztrák BBSC Wien együttesével harcolhatnak a bronzéremért. A ZTE ZÁÉV TK összeállítása ez volt: Hegedüs Tímea 590, Horváth Katalin 555, Gáll Henrietta 565, Soltész Zsófia 540, Airizer Emese (Sabján Csenge) 574, László Kata 599 fa. 

 

