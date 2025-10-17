A Világkupa döntőjében a ZTK-FMVas, a nők az Európa-kupa bronzérméért játszanak

Kezdjük előbb a férfiakkal, már csak amiatt, hiszen pénteken ők léptek előbb pályára. A férfi teke Világkupa küzdelmeiben a ZTK-FMVas az elődöntőben az olasz KK Neumarkt ellenében szállt harcba a döntőért, és Fehér László edző csapata sikerrel vette az akadályt.

A teke Világkupán a döntőbe került ZTK-FMVas együttese.

Teke Világkupa: zalai döntős csapat

Az egerszegiek végig vezettek, s tulajdonképpen nem veszélyeztette a sikerüket semmi, de persze azért figyelni kellett, nehogy hiba csússzon a gépezetbe. Nem is csúszott, 5:3-ra nyert a ZTK-FMVas, amely így a szombati (12.15) döntőben a bombaerős német Zerbst csapatával küzdhet meg a Világkupa-elsőségért. A ZTK ebben a felállásban lépett pályára pénteken: Horváth Zoltán 627, Zapletán Zsombor 655, Fehér Zoltán 617, Móricz Zoltán 610, Járfás Szilárd 611, Kiss Norbert 614 fa.

A bronzérem meglehet

Mindeközben a ZTE ZÁÉV TK a horvátországi Eszéken a női teke Európa-kupán szerepel. Baján János edző csapata már azzal remek eredményt ért el, hogy bejutott a legjobb négy közé. Pénteken következett a német SV Poellwitz elleni elődöntő, amiben jobb átlagot tudott felmutatni a német csapat, ami elégnek is bizonyult a 6:2-es sikeréhez. A lányok szombaton (8.30) az osztrák BBSC Wien együttesével harcolhatnak a bronzéremért. A ZTE ZÁÉV TK összeállítása ez volt: Hegedüs Tímea 590, Horváth Katalin 555, Gáll Henrietta 565, Soltész Zsófia 540, Airizer Emese (Sabján Csenge) 574, László Kata 599 fa.