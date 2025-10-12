A teke Szuperligában magabiztos zalai sikerek, következhet a nemzetközi porond!

Újabb fordulót rendeztek a tekézők Szuperligájában, az egerszegi teke csapatok magabiztos győzelmet arattak. A ZTK-FMvas férfi együttese remek formában aratott fölényes győzelmet, a ZTE ZÁÉV női gárdája erősen közepes teljesítménnyel nyert.

A teke Szuperligában a ZTK-FMVas is remek győzelmet aratott. Móricz Zoltán is biztosan hozta a csapatpontot.

Fotó: Szekeres Péter

Teke Szuperliga: fontos zalai győzelmek

ZTK FMVas-Balogunyom TK 8:0 (3857:3379)

Zalaegerszeg. Szuperliga, férfi mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Fehér Z. 645-Bíró B. 609, Zapletán 684-Svajda 594, Kakuk 642-Szabó 525, Járfás Sz. 636-Virágh 601, Móricz 630-Doma 508, Kiss N. 620-Horváth M. 539.

Magabiztosan nyert az éllovas a nemzetközi szereplésre készülő hazai csapat. A ZTK-FMVas játkosai égig nagyszerű formában dobtak, a vendégeknek a becsületpont megszerzésére sem volt esélyük. Fehér László edző szerint bizakodva várhatják a héten kezdődő Világkupa szereplést, mert csapata jó formában van, ahol szeretnének a legjobb 4 közé jutni.

Ifjúsági: ZTK FMVas-Balogunyom TK 0:4 (1024:1088). Egyénileg: Mazzag D. 547, Mazzag A. 477.

Rába ETO Győr SE-ZTE ZÁÉV 1:7 (3187:3237)

Győr. Szuperliga, női mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Szabó 553-Airizer 572, Müller 547-Sabján 523, Salakta 516-Soltész 548, Karácsony 515-Gál 539, Vágó 524-László K. 529 , Lakatos 532-Hegedüs (Horváth K.) 526.

Az újonc hazaiak ellen a ZTE ZÁÉV volt a találkozó esélyese. A vendégek erősen közepes teljesítménnyel is fölényes győzelmet arattak a szerény képességű házigazdák ellen. A zalaiak edzője Baján János a győzelemnek örült, de a mutatott produktummal nem volt elégedett. Ha a zalaiak eredményesen akarnak szerepelni az Európa Kupán, ennél jobb teljesítményre lesz szükség.

Ifjúsági: Rába ETO Győr-ZTE ZÁÉV 0:4 (904:1086). Egyénileg: Korcsmáros 578, Gorza 518.