A nemzetközi porondra készülnek

1 órája

A ZTE női csapata és a ZTK férfi együttese is magabiztos győzelmet aratott a bajnokságban

Címkék#ZTK FMVas#ZTE ZÁÉV#teke#szuperliga

Hibátlan hétvégét futottak a zalai csapatok. A nők és a férfiak is érvényesítették a papírformát a teke Szuperliga aktuális fordulójában.

Bedő István

A ZTE ZÁÉV női csapata idegenben, a ZTK FMVas férfi együttese pedig hazai pályán szállított győzelmet a teke élvonalban.

teke
Bábolnán Horváth Katalin volt a ZTE ZÁÉV legjobbja a női teke Szuperligában.
Fotó: Archív/Pezzetta Umberto

Bábolna SE - ZTE ZÁÉV 1:7 (2976-3228) 

Bábolna. 

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Tordáné 522 - Gál 562, Csáktornyai 429 - Csurgai 507, Horváthné 527 - Horváth K. 569, Jakab 495 - Soltész 539, Felsőné 519 - Airizer (Sabján) 504, Tomozi 484 - László (Hegedüs) 546. 

Az újonc otthonában végig kézben tartotta az irányítást a zalai csapat, mely magabiztosan hozta a kötelező győzelmet. Baján János edző elmondta: igyekezett lehetőséget biztosítani több játékosnak, mivel készülnek a rövidesen kezdődő Európa Kupára. 

Ifjúsági: Bábolna SE - ZTE ZÁÉV 0:4 (889-994). Egyénileg: Gorza 506, Korcsmáros 488.

A férfiak többeket pihentettek a teke Szuperligában

ZTK FMVas – Salgóbátony 7:1 (3826-3514) 

Zalaegerszeg. 

Eredmények: Horváth Z. 611 - Stéer 670, Fehér Z. 647 - Telek (Lakatos) 532, Móricz 636 - Gubán 554, Németh A, 622 - Kiss M. 569, Járfás Sz. 676 - Sáfár 600, Nemes 634 - Balázs 589. 

A találkozó elején a vendégek Stéer remeklése révén megszerezték becsületpontjukat, de többre már nem futotta az erejükből. A házigazdák végig jól dobtak, igy könnyedén hozták a papírformát. A hazaiaknál többen pihentek is. A ZTK FMVas is készül a nemzetközi megmérettetésre, ahol a Világkupán szerepel majd.

Ifjúsági: ZTK FMVas - Salgóbátony 4:0 (1111-549). Egyénileg: Mazzag D. 573, Mazzag A. 538.

 

