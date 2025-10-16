27 perce
A technikai vezető, aki gólokat is lő
Becsehelyről érkezett a ZTE FC technikai vezetője és egyre jobban belerázódik ebbe a szerepkörbe. Török Márióról van szó, aki negyedik szezon óta tartozik a ZTE FC kötelékébe, s fiatalon egyből a mélyvízbe dobták. Technikai vezető lett, s nem is történhetett volna ez jobban...
Török Márió ma is még csak 25 esztendős, de már harmadik éve erősíti a ZTE FC stábját. A technikai vezető szerepkör a magyar futballban komoly operatív jelentőséggel bír, gyakorlatilag nála futnak össze a szálak. Remek kommunikációs készség, probléma megoldóképesség és sokszor rögtönzés is jár vele. De hogy kerül valaki az NB I.-es ZTE FC csapatához becsehelyi fiatalemberként?
Török Márió egyből a mélyvízbe került
- Egyetemistaként előzőleg egy évet már eltöltöttem gyakornokként a vármegyei szövetségnél, így szereztem némi tapasztalatot. Összességében a sportban szerettem volna elhelyezkedni a pécsi évek után - válaszolta Török Márió a kérdésre. - Akkor már Szekeres Szabolcs, aki a megyei igazgató a vármegyei szövetségnél dolgozott, de előtte éveket volt a klub technikai vezetője. Jelentkeztem, pályáztam és kiválasztottak. Mondjuk, egyből a sűrűjébe csöppentem... Nemzetközi stáb dolgozott a klubnál Ricardo Moniz vezetésével, a nyelvtudás nagyon jól jött számomra. Abban a bajnoki évben Magyar Kupa-döntőt játszottunk, majd jött az Konferencialiga-szereplés. Nem unatkoztunk, az biztos, de szerintem én is helyt álltam.
Szerteágazó szerepkör, s nem nagyon lehet hibázni
Technikai vezetőnek lenni felelősséggel jár, hiszen rajta fut keresztül szinte minden, ami a meccsszerevéssel, az edzésekkel kapcsolatos. Ugyanez igaz az igazolásoknál is. Hibázni nem lehet, illetve ha mégis megtörténik a baki, arra gyors megoldást kell találni.
- Tényleg nagy felelősséggel jár ez a szerepkör - "helyeselt" Török Márió a felvetésre. - A csapat körüli teendők nálam összpontosulnak. Hogy csak példákat említsek: megfelelő legyen edzésre a pálya, az utazások - legyen az bajnoki vagy edzőmeccs - megszervezése, átigazolási időszakban az adminisztráció intézése, kapcsolattartás a meccseken a játékvezetőkkel, ma pedig már a tévéstábokkal is. Lehetne még sorolni, hogy mi minden legyen rendben, nehogy lejárt sportorvosival lépjen pályára valaki, szóval van teendő mindennap.
Régi, rutinos technikai vezetők...
Török Márió tehát nem unatkozik. Korábban a technikai vezetők hosszú éveket húztak le csapatoknál. A ZTE FC-nél Németh Ottó például 1996 és 2014 között egyhuzamban töltötte be ezt a szerepkört, aki egyébként ma is besegít a hazai mérkőzések zökkenőmentességén. Idestova 34 éve van a klub szolgálatában. Vagy említhetnénk a paksi Karszt Józsefet, aki szintén, még ma is aktív a tolnai klubnál. Ő sem ma kezdte, az biztos... Török Márió, a ZTE FC technikai vezetője egyelőre ilyen távlatokban nem gondolkodik. Az életkornak viszont így is, úgy is van előnye.
- Az a tény, hogy magam is huszonöt éves vagyok, vagyis körülbelül egykorú a keret tagjaival, ez azért nagyban segíti a munkámat, megértjük egymást - mondta. - Mindenkivel meg kell találni a közös hangot, és jó kapcsolatok alakulnak ki, ez valóban így van.
Gólokat is lő, amikor ott lehet a pályán
A futballnyelv közös, hiszen Török Márió is aktív játékos. Korábban futballozott a Becsehely, az Andráshida SC megyei csapataiban, ma a Murakeresztúr játékosa és rendszeresen pályára lép. Jelenleg 5 gólos a III. osztály Déli csoportjában, de például tavasszal 11 meccsen 22-szer köszönt be az ellenfeleknek.
- Amikor tudok, pályára lépek és a heti két edzésen is ott vagyok, ha az időm engedi - említette Török Márió. - Ha vasárnap van a ZTE meccse, akkor eleve nem tudok menni játszani, de ha lehet, ott vagyok Visnovics István csapatával. Most például a második helyen állunk és a cél, hogy feljussunk a II. osztályba. Az öcsém odahaza, Becshelyen játszik, ha tudok kint vagyok a meccsein. Megismernek, tudják, hogy a ZTE FC technikai vezetője vagyok.