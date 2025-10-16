október 16., csütörtök

Török Márió egyből mélyvízbe került

27 perce

A technikai vezető, aki gólokat is lő

Becsehelyről érkezett a ZTE FC technikai vezetője és egyre jobban belerázódik ebbe a szerepkörbe. Török Márióról van szó, aki negyedik szezon óta tartozik a ZTE FC kötelékébe, s fiatalon egyből a mélyvízbe dobták. Technikai vezető lett, s nem is történhetett volna ez jobban...

Kerkai Attila

Török Márió ma is még csak 25 esztendős, de már harmadik éve erősíti a ZTE FC stábját. A technikai vezető szerepkör a magyar futballban komoly operatív jelentőséggel bír, gyakorlatilag nála futnak össze a szálak. Remek kommunikációs készség, probléma megoldóképesség és sokszor rögtönzés is jár vele. De hogy kerül valaki az NB I.-es ZTE FC csapatához becsehelyi fiatalemberként? 

technikai vezető Török Márió
Török Márió, a ZTE FC technikai vezetője fiatalon kapta meg ezt a szerepkört, de élt vele. 
Fotó: ZTE FC

Török Márió egyből a mélyvízbe került

-  Egyetemistaként előzőleg egy évet már eltöltöttem gyakornokként a vármegyei szövetségnél, így szereztem némi tapasztalatot. Összességében a sportban szerettem volna elhelyezkedni a pécsi évek után - válaszolta Török Márió a kérdésre.  - Akkor már  Szekeres Szabolcs, aki a megyei igazgató a vármegyei szövetségnél dolgozott, de előtte éveket volt a klub technikai vezetője. Jelentkeztem, pályáztam és kiválasztottak. Mondjuk, egyből a sűrűjébe csöppentem... Nemzetközi stáb dolgozott a klubnál Ricardo Moniz vezetésével, a nyelvtudás nagyon jól jött számomra. Abban a bajnoki évben  Magyar Kupa-döntőt játszottunk, majd jött az Konferencialiga-szereplés. Nem unatkoztunk, az biztos, de szerintem én is helyt álltam. 

Szerteágazó szerepkör, s nem nagyon lehet hibázni

Technikai vezetőnek lenni felelősséggel jár, hiszen rajta fut keresztül szinte minden, ami a meccsszerevéssel, az edzésekkel kapcsolatos. Ugyanez igaz  az igazolásoknál is. Hibázni nem lehet, illetve ha mégis megtörténik a baki, arra gyors megoldást kell találni. 

- Tényleg nagy felelősséggel jár ez a szerepkör - "helyeselt"  Török Márió a felvetésre. - A csapat körüli teendők nálam összpontosulnak. Hogy csak példákat említsek: megfelelő legyen edzésre a pálya,  az utazások - legyen az bajnoki vagy edzőmeccs - megszervezése, átigazolási időszakban az adminisztráció intézése, kapcsolattartás a meccseken a játékvezetőkkel, ma pedig már a tévéstábokkal is. Lehetne még sorolni, hogy mi minden legyen rendben, nehogy lejárt sportorvosival lépjen pályára valaki,  szóval van teendő mindennap. 

Régi, rutinos technikai vezetők...

Török Márió tehát nem unatkozik. Korábban a technikai vezetők hosszú éveket húztak le csapatoknál. A  ZTE FC-nél Németh Ottó például 1996 és 2014 között egyhuzamban töltötte be ezt a szerepkört, aki egyébként ma is besegít a hazai mérkőzések zökkenőmentességén. Idestova 34 éve van a klub szolgálatában.  Vagy  említhetnénk a paksi Karszt Józsefet, aki szintén, még ma is aktív a tolnai klubnál. Ő sem ma kezdte, az biztos... Török Márió, a ZTE FC technikai vezetője egyelőre ilyen távlatokban nem gondolkodik. Az életkornak viszont így is, úgy is van előnye. 

-  Az a tény, hogy magam is huszonöt éves vagyok, vagyis körülbelül egykorú a keret tagjaival, ez azért nagyban segíti a munkámat,  megértjük egymást - mondta. - Mindenkivel meg kell találni a közös hangot,  és jó kapcsolatok alakulnak ki, ez valóban így van. 

Gólokat is lő, amikor ott lehet a pályán

A futballnyelv közös, hiszen Török Márió is aktív játékos. Korábban futballozott a Becsehely, az Andráshida SC  megyei csapataiban, ma a Murakeresztúr játékosa és rendszeresen pályára lép. Jelenleg 5 gólos a III. osztály Déli csoportjában, de például tavasszal 11 meccsen 22-szer köszönt be az ellenfeleknek. 

- Amikor tudok, pályára lépek és a heti két edzésen is ott vagyok, ha az időm engedi - említette Török Márió. - Ha vasárnap van a ZTE  meccse, akkor eleve nem tudok menni játszani, de ha lehet, ott vagyok Visnovics István csapatával. Most például a második helyen állunk és a cél, hogy feljussunk a II. osztályba. Az öcsém odahaza,  Becshelyen játszik, ha tudok kint vagyok a meccsein. Megismernek, tudják, hogy a ZTE FC technikai vezetője vagyok. 

 

