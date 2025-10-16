A technikai vezető, aki gólokat is lő

Török Márió ma is még csak 25 esztendős, de már harmadik éve erősíti a ZTE FC stábját. A technikai vezető szerepkör a magyar futballban komoly operatív jelentőséggel bír, gyakorlatilag nála futnak össze a szálak. Remek kommunikációs készség, probléma megoldóképesség és sokszor rögtönzés is jár vele. De hogy kerül valaki az NB I.-es ZTE FC csapatához becsehelyi fiatalemberként?

Török Márió, a ZTE FC technikai vezetője fiatalon kapta meg ezt a szerepkört, de élt vele.

Fotó: ZTE FC

Török Márió egyből a mélyvízbe került

- Egyetemistaként előzőleg egy évet már eltöltöttem gyakornokként a vármegyei szövetségnél, így szereztem némi tapasztalatot. Összességében a sportban szerettem volna elhelyezkedni a pécsi évek után - válaszolta Török Márió a kérdésre. - Akkor már Szekeres Szabolcs, aki a megyei igazgató a vármegyei szövetségnél dolgozott, de előtte éveket volt a klub technikai vezetője. Jelentkeztem, pályáztam és kiválasztottak. Mondjuk, egyből a sűrűjébe csöppentem... Nemzetközi stáb dolgozott a klubnál Ricardo Moniz vezetésével, a nyelvtudás nagyon jól jött számomra. Abban a bajnoki évben Magyar Kupa-döntőt játszottunk, majd jött az Konferencialiga-szereplés. Nem unatkoztunk, az biztos, de szerintem én is helyt álltam.

Szerteágazó szerepkör, s nem nagyon lehet hibázni

Technikai vezetőnek lenni felelősséggel jár, hiszen rajta fut keresztül szinte minden, ami a meccsszerevéssel, az edzésekkel kapcsolatos. Ugyanez igaz az igazolásoknál is. Hibázni nem lehet, illetve ha mégis megtörténik a baki, arra gyors megoldást kell találni.

- Tényleg nagy felelősséggel jár ez a szerepkör - "helyeselt" Török Márió a felvetésre. - A csapat körüli teendők nálam összpontosulnak. Hogy csak példákat említsek: megfelelő legyen edzésre a pálya, az utazások - legyen az bajnoki vagy edzőmeccs - megszervezése, átigazolási időszakban az adminisztráció intézése, kapcsolattartás a meccseken a játékvezetőkkel, ma pedig már a tévéstábokkal is. Lehetne még sorolni, hogy mi minden legyen rendben, nehogy lejárt sportorvosival lépjen pályára valaki, szóval van teendő mindennap.

Régi, rutinos technikai vezetők...

Török Márió tehát nem unatkozik. Korábban a technikai vezetők hosszú éveket húztak le csapatoknál. A ZTE FC-nél Németh Ottó például 1996 és 2014 között egyhuzamban töltötte be ezt a szerepkört, aki egyébként ma is besegít a hazai mérkőzések zökkenőmentességén. Idestova 34 éve van a klub szolgálatában. Vagy említhetnénk a paksi Karszt Józsefet, aki szintén, még ma is aktív a tolnai klubnál. Ő sem ma kezdte, az biztos... Török Márió, a ZTE FC technikai vezetője egyelőre ilyen távlatokban nem gondolkodik. Az életkornak viszont így is, úgy is van előnye.