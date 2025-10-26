Srágli György nyerte a 9. fordulót az ultisok Göcsej Kupáján

Harminchat kártyás vett részt a ZTE Ulti Szakosztály éven át tartó versenysorozata, a 11. Göcsej Kupa alapszakaszának októberi, 9. fordulóján a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban. S közülük a győzelmet Srágli György (Zeg.-Hévíz, a képen középen) szerezte meg, Simonyai Elemér (ZTE, balról) és Tislér Árpád (Gelse, jobbra) előtt.

Fotó: Lázár Béla