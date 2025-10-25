Szombat este az Európa Kupa megnyeréséért játszanak a nagykanizsai sakkozók

A 17-szeres magyar bajnok gárda Facebook-oldalán a csapat tagja, dr. Medvegy Zoltán számolt be a torna utolsó előtti fordulójában történtekről. A kanizsai sakkozók ezúttal a Turkish Airlines együttesével mérkőztek.

Fotó: Facebook/Nagykanizsai Sakk Klub

"A török légitársaság sakk-klubja igazán különleges stratégiát választott az idei Klubcsapatok Európa-kupájára: a világ legjobb kiskorú sakkozóiból állította össze a gárdáját - írta Medvegy Zoltán. - A legidősebb játékosuk mindössze 17 éves, míg a legfiatalabb a napokban töltötte be a 12. életévét. A 15 éves átlagéletkorú csapat egészen az ötödik fordulóig fantasztikusan menetelt."

A hatodikban azonban jött a magyar bajnok és benne Andrej Volokitin, aki "a sakkozás Messijének" tartott, 12 éves argentin Faustino Orot ellen ült asztalhoz és fordulatos csatában győzött ellene. Rajta kívül Daniil Yuffa szerzett még teljes pontot magyar részről, míg Pavel Eljanov veresége mellett Vladimir Fedoseev, Ihor Samunenkov és Márkus Róbert döntetlen után állt fel az asztaltól. Ezzel a TANSK 3,5:2,5-re győzött és összesítésben feljöt a második helyre.

Óriási lehetőséghez jutottak a kanizsai sakkozók

A tornából egy mérkőzés van még hátra, melyen a román SuperChess ellen játszanak a kanizsaiak. Az elnevezés pedig nem túlzás: az együttes dr. Medvegy Zoltán bejegyzése szerint eddig minden mérkőzését megnyerte az Európa Kupán, sőt, a lejátszott 36 parti közül sem vesztettek el egyet sem. Ezzel együtt:

"Óriási lehetőséget kaptunk: egy esetleges győzelem a bajnoki címet jelentené, ami a klub 99 éves fennállásának messze a legnagyobb sikere lenne - fogalmazott Medvegy Zoltán. - Nem mi vagyunk az esélyesek, de egy meccsen bármi megtörténhet!"