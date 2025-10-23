október 23., csütörtök

Négy forduló után három győzelemmel és egy remivel áll Rodoszon a Tuxera Aquaprofit NSK

1 órája

Kanizsai döntetlen az első kiemelt ellen a sakkcsapatok Európa Kupáján

Címkék#Európa Kupa#Nagykanizsa#sakk

Három győzelem és egy döntetlen. Négy forduló után így fest a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai SK mérlege a sakkcsapatok 40. Európa Kupáján, a görögországi Rodoszon.

Kühne László

A magyar Szuperligában címvédő zalai sakkcsapatra a verseny harmadik fordulójában a 15. kiemelt spanyol Silla-Integrant Col.lectius várt.

sakkcsapat
Egyre élesedik a küzdelem a kontinens legjobb sakkcsapatainak versenyén
Fotó: ZH

A mérkőzés nem volt sima, de az első két kupameccsén győztes, 17-szeres magyar bajnok végül 4,5:1,5-re győzött – a csapatból Gledura, Volokityin és Medvegy nyert, míg Eljanov, Szamunyenkov és Márkus döntetlent ért el. Ezzel a kanizsaiak a kilencedik helyre kerültek a tabellán, majd következett az eddigi legnehezebb feladat a viadalon, az első kiemelt török Bayegan Pendik CSC ellen.

Csak Rapport Richárd tudott partit nyerni a dél-zalai sakkcsapat ellen

A TANSK erre a mérkőzésre „előhúzott a kalapból egy szentpétervári születésű és jelenleg svájci színekben sakkozó nagymestert, Vlagyimir Fedoszejev személyében, aki remivel mutatkozott be az együttesben. Mellette Volokityin, Juffa és Szamunyenkov is fél pontot szerzett, Eljanov győztes partija pedig ellensúlyozta Gledura Rapport Rchárd elleni vereségét, s így a meccs 3:3-mal ért véget.

A Nagykanizsa ezzel összesítésben feljött a 6. helyre az Európa Kupa rangsorában.

 

