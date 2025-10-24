Legutóbb a svájci CE Nyon ellen nyert 5:1-re a 17-szeres magyar bajnok alakulat

Az ellenfél ezúttal a tizennyolcadik helyen rangsorolt, svájci CE Nyon volt a görögországi Rodoszon zajló viadalon. A magyar sakk csapatban Volokityin és Márkus döntetlenje mellett Fedoszejev, Eljanov, Gledura és Juffa is nyert, s ezzel a TANSK 5:1-es győzelmet aratott.

A spanyol Silla Integrant elleni sakk meccsen balról a dél-zalaiak, az előtérben dr. Medvegy Zoltán.

Fotó: Facebook/Nagykanizsai Sakk Klub

Dr. Medvegy Zoltán, a kanizsai csapat tagja a klub Facebook-oldalán röviden úgy értékelt: mindenki nagyon boldog a magabiztos győzelemmel, különösen mert az egyes partik sokkal izgalmasabbak voltak, mint azt a végeredmény sejteti. Társai közül kiemelte Gledura Benjámin teljesítményét, aki eddig a begyűjthető öt pontból négyet megszerzett.

Török csapat a következő ellenfél a rangos sakk versenyen

A zalaiak pénteken, az utolsó előtti fordulóban a Turkish Airlines SC elleni ültek asztalhoz, mely török gárda a harmadik helyen állt a táblázaton. A mérkőzés lapzártakor még tartott, ám tudni lehetett: győzelem esetén a TANSK akár dobogós helyekért is harcolhat a rangos viadalon.