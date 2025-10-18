október 18., szombat

Osztályváltás

Az egerszegi sakkozók ismét a díszteremben – a Csuti SK újra az NBI.-ben

Címkék#NB I Charousek#Csuti Antal SK#Horváth Sándor#sakk

A Csuti Antal SK újra az NB I.-ben, és maradna is. A nagy múltú egerszegi sakkcsapat a legutóbbi szezonban kényszerűségből visszalépett az NB II.-be, amelyet megnyert, így most újra a sakk NB I.-ben játszik.

Kerkai Attila

Vasárnap például idehaza ül asztalhoz a Csuti Antal SK a sakk NB I. Charousek csoportjában, és egy régi hagyományt is talán visszaállítanak. Amikor a csúcson volt a klub és a csapat hiszen hatszoros magyar bajnok a Csuti SK akkor rendre a Megyeháza dísztermében játszott. Vasárnap 10 órától ismét itt ülnek asztalhoz  a Csuti SK sakkozói a HVSE ellen. A csoport másik zalai tagja, a Tuxera Aquaprofit NSK II. szintén vasárnap játszik, méghozzá a nagykanizsai Halis könyvtárban 11.00 órától a HÜSI SC ellen. 

sakk Csuti Antal SK
Egy korábbi képünkön Horváth Sándor játék közben. a sportvezető maga is csapattag, és úgy véli: a sakk NB I.-be való visszatérésük az építkezés fontos állomása is lehet.  
Fotó: ZH Archív

De mi a helyzet az egerszegi sakkozókkal? Ezt kérdeztük Horváth Sándortól, aki a csapat vezetőségének egyik meghatározó  tagja. Tavaly önként léptek vissza az NB II.-be, pusztán anyagi megfontolásból. 

A sakk NB I.-ben van a helyük

Ahogy terveztük, az NB II.-es bajnokságot megnyertük, és sikerült elérnünk, hogy elinduljunk ismét az NB I.-ben hallottuk tőle. Ezt viszont úgy kell érteni, hogy minimális szinten tudjuk ezt biztosítani a csapatnak. Továbbra  is szeretnénk, ha lenne egy névadó támogatónk. Ez a mostani bajnoki év arra kell, hogy anyagilag kicsit megerősödjünk, hiszen ebben az osztályban van a helyünk. Továbbá az esélyt szeretnénk látni, hogy egyszer, amikor a fiataljaink beérnek, talán még egy szinttel magasabbra lépjünk, a Szuperligába. Két szlovákiai játékost sikerült igazolnunk, Vladimir Bochnickát és a 14 éves Mészáros Chasey Ryan-t.  A nyitányon már nyertünk egyet, 7:5-re legyőztük az MTK-t, ami értékes siker volt. 

Hazai környezetben a HVSE ellen pedig szeretnék folytatni.   

     

 

