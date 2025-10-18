Az egerszegi sakkozók ismét a díszteremben – a Csuti SK újra az NBI.-ben

Vasárnap például idehaza ül asztalhoz a Csuti Antal SK a sakk NB I. Charousek csoportjában, és egy régi hagyományt is talán visszaállítanak. Amikor a csúcson volt a klub és a csapat – hiszen hatszoros magyar bajnok a Csuti SK – akkor rendre a Megyeháza dísztermében játszott. Vasárnap 10 órától ismét itt ülnek asztalhoz a Csuti SK sakkozói a HVSE ellen. A csoport másik zalai tagja, a Tuxera Aquaprofit NSK II. szintén vasárnap játszik, méghozzá a nagykanizsai Halis könyvtárban 11.00 órától a HÜSI SC ellen.

Egy korábbi képünkön Horváth Sándor játék közben. a sportvezető maga is csapattag, és úgy véli: a sakk NB I.-be való visszatérésük az építkezés fontos állomása is lehet.

Fotó: ZH Archív

De mi a helyzet az egerszegi sakkozókkal? Ezt kérdeztük Horváth Sándortól, aki a csapat vezetőségének egyik meghatározó tagja. Tavaly önként léptek vissza az NB II.-be, pusztán anyagi megfontolásból.

A sakk NB I.-ben van a helyük

– Ahogy terveztük, az NB II.-es bajnokságot megnyertük, és sikerült elérnünk, hogy elinduljunk ismét az NB I.-ben – hallottuk tőle. – Ezt viszont úgy kell érteni, hogy minimális szinten tudjuk ezt biztosítani a csapatnak. Továbbra is szeretnénk, ha lenne egy névadó támogatónk. Ez a mostani bajnoki év arra kell, hogy anyagilag kicsit megerősödjünk, hiszen ebben az osztályban van a helyünk. Továbbá az esélyt szeretnénk látni, hogy egyszer, amikor a fiataljaink beérnek, talán még egy szinttel magasabbra lépjünk, a Szuperligába. Két szlovákiai játékost sikerült igazolnunk, Vladimir Bochnickát és a 14 éves Mészáros Chasey Ryan-t. A nyitányon már nyertünk egyet, 7:5-re legyőztük az MTK-t, ami értékes siker volt.

Hazai környezetben a HVSE ellen pedig szeretnék folytatni.