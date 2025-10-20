1 órája
A díszteremben győzni illik - tudják ezt a Csuti SK sakkozói
Megvan a második siker, és persze a hely szelleme... A sakk NB I. Charousek csoportjában szereplő Csuti Antal SK legyőzte a HVSE-t a megyeháza dísztermében, amelyhez annyi szép emlék fűzi.
Nyilván, ez csak egy meccsbeszámoló, de némi retró-érzéssel vegyítve. A sakk NB I. Charousek csoportjába visszajutott zalaegerszegi Csuti Antal Sakk Klub a szombathelyi csapat ellen hosszú idő után régi sikerei színhelyén játszotta a HVSE elleni mérkőzését. A klub fénykorában ugyanis a megyeháza dísztermében rendezte a mérkőzéseit, akkor hat alkalommal lett magyar bajnok a csapat. De hogyan kerültek ismét vissza díszterembe?
A sakkozóknál új elnökség is van
- A közelmúltban új elnök és elnökség állt fel a klubnál - árulta el Horváth Sándor a Csuti SK vezetőségi tagja. - Elnökégi tagunk, dr. Kovács Enikő közbenjárására, nagy örömünkre dr. Sifter Rózsa főispán is áldását adta rá, így újra itt ülhettünk asztalokhoz. Nagyon sok siker kötődik a díszteremhez, és nagyon bízunk benne, hogy lesz még alkalmunk itt játszani.
A mérkőzést a Csuti SK nyerte 6.5:5.5-re, nagy csatában nyerte meg. A győzelemből pedig az elnök Horváthné Forgó Éva is kivette a részét, hiszen ő is győzött.
Szoros győzelem
Csuti Antal SK - Haladás VSE 6.5:5.5
Győzött: Horváthné Forgó É., Bárdosi, Boronyák. Döntetlent játszott: Csiszár Z., Dobos, Schrőter, Nagy K., Horváth S., Böröcz L., Németh J.
A csoportban szereplő másik zalai együttes, az Tuxera Aquaprofit NSK II. csapata ugyancsak a 2. fordulóban a HÜSI SC-t fogadta, de ezúttal venmdégsiker született.
A kanizsaiak ezúttal kikaptak
Tuxera Aquaprofit NSK II. - HÜSI SC 4:8
Győzött: Aczél, Krutti, Ilkó-Tóth. Döntetlent játszott: Demeter, Bodó.