Fölényes sikerekkel kezdett Rodoszon a magyar bajnok Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai SK

1 órája

Rajt két győzelemmel a Sakkcsapatok Európa Kupáján

Kezdésként két fölényes győzelem. Remekül rajtolt a magyar bajnok Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai SK a görögországi Rodoszon zajló 40. Sakkcsapatok Európa Kupáján.

Kühne László
A dél-zalai alakulat az előzetes erősorrend alapján ötödik kiemeltként kezdte a viadal és az első fordulóban föényes győzelmet aratott egy finn csapat, a Tammer-Shakki ellen. Kanizsai részről mind a hat játékos (Gledura, Volokityin, Juffa, Szamunyenkov, Márkus és Medvegy) győzött, vagyis a dél-zalaiak 6:0-s sikert könyvelhettek el. A második körben a német HSK Lister Turm várt a TANSK legénységére és a 17-szeres magyar bajnok számára a hannoveriek sem jelentettek akadályt: Gledura, Juffa, Szamunyenkov és Medvegy győztes partijai mellett Eljanov és Márkus remije azt jelentetta, hogy a Nagykanizsa 5:1-re nyert és a táblázat harmadik helyéről várhatta a folytatást. A harmadik forduló a spanyol Silla-Integrant elleni mérkőzést tartogatta, kedd délutáni kezdéssel.

 

