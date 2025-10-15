október 15., szerda

Lendületben

1 órája

Szoboszlai gólja "felrobbantotta" a szobát

Címkék#Magyarország#Horváth " Mákos " Ferenc#magyar válogatott#labdarúgás#foci

Nagyszerű játékot mutatott kedden este a magyar labdarúgó-válogatott. A Portugália-Magyarország labdarúgó-világbajnoki selejtező mérkőzés izgalmairól a kiskanizsai Horváth "Mákos" Ferenc beszélt portálunknak. Beszélt arról is, hogy mennyi esélye van kijutni a válogatottnak a világbajnokságra.

Benedek Bálint
A világbajnoki selejtező végeredményéről kérdeztük Horváth "Mákos" Ferencet

Fotó: Szakony Attila

A Portugália-Magyarország labdarúgó-világbajnoki selejtező mérkőzés egyfajta kötelező program volt kedd este Horváth "Mákos" Ferencnek. A kiskanizsai Puncs Fagyizó tulajdonosa a fagyiszezont követően a pihenésre és a focira figyel és különösen nagy figyelmet fordít a válogatott szereplésére.

Portugália-Magyarország: mérgében kikapcsolta a tévét

– Az örmények elleni meccsen ott voltam a lelátón, ezért nagyon vártam a portugál-magyar meccset – mondta. – Bíztam a csapatban, a mesterben, Marco Rossi-ban, mert sokat bántják – jogtalanul. Jól játszottunk, ennek bizonyítéka volt Szalai Attila fejes gólja a 8. percben. Aztán 1-1-es állásnál volt egy kezezés. Az ilyen szituációért minden meccsen, még egy Sáska mérkőzésen is büntető járt volna. Azonban a játékvezető ezt nem adta meg, annyira elfutott a méreg, hogy kikapcsolatam a televíziót.

Ferenc átment a másik szobába és lefeküdt pihenni, de persze aludni nem tudott. Bekapcsolta a rádiót és ott hallgatta tovább a meccset.

Jó döntés volt végig támadni

– Nem bírtam tovább visszakapcsolatam a tévét, s láttam, hogy 2-1-es féidővel ment a válogatott a szünetre – folytatta. – Volt két kapufájuk, de a magyar válogatott végig támadott, nem adta fel, a focistáink nem álltak be védekezni. Ennek a szép játéknak a végét zárta le Szoboszlai a végén góllal, ami után "felrobbant" a szoba. Volt a csapatnak tartása, annyira jól összerakta őket Rossi mester, jó érzés volt ezen az estén is magyarnak lenni. Nem bírtam aludni a meccs után, ezért újra megnéztem a televízióban, hatalmas örömet jelentett.

Ezek után Magyarország ott lesz a világbajnokságon?

Horváth "Mákos" Ferenc szerint a portugáloknak most nagyon kell a pont, ezért várhatóan legyőzik az íreket és az örményeket. Ha a magyar válogatott az egyik meccset megnyeri, akkor meglehet a továbbjutás. Ezután a pótselejtezőn kaphatunk egy gyengébb csapatot, akár Albániát. Persze benne van a pakliban az is, hogy Olaszország, vagy Törökország lesz az ellenfél. Ferenc szerint a magyarok nem rettennek meg, van a csapatban tartás és elszántság, ami átsegítheti őket az akadályokon.

 

