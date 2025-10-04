Új bajnokot avattak a PEZEK–ZESE Egyetemi Kispályás Labdarúgó Kupán (galéria)

Harmadik alkalommal rendezték meg Zalaegerszegen, a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában a PEZEK–ZESE Egyetemi Kispályás Labdarúgó Kupát. A megnyitón Bella Dániel, a Zalai Egyetemi Sportegyesület (ZESE) elnöke hangsúlyozta: a meghívásos torna célja az egyetemek és kampuszaik közötti sportkapcsolatok erősítése, valamint az egyetemi és szabadidősport népszerűsítése. – Örömünkre szolgál, hogy a dunántúli egyetemek hallgatóinak és a helyi középiskolásoknak folyamatosan tudunk lehetőséget biztosítani a sportolásra – mondta.

Az egyetemi tornát idén a zalaegerszegi Kölcsey Gimnázium nyerte.

Fotó: Jóna István

Dr. Joó István, a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánja az egyetemi évek élményeit idézte fel, kiemelve, hogy a tanulás, a kikapcsolódás és a sport mindig szorosan összetartozott, és ma is fontos szerepet játszik a felsőoktatásban.

A résztvevők között ott volt a házigazda PE ZEK mellett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ két együttese, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusa, a Széchenyi István Egyetem Győr, valamint a Ganz Ábrahám Technikum és a Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszegről.

A csoportküzdelmek szoros mérkőzéseket hoztak, kevés góllal, így nehezen dőltek el az elődöntős helyek. A legjobb négy közé végül a Kölcsey Gimnázium, a Széchenyi Egyetem, valamint a PTE Pajtás FC és a PTE Pajtás SK jutott. Az elődöntők után a Kölcsey és a PTE Pajtás SK vívta a döntőt, amely gól nélküli döntetlent követően büntetőpárbajjal zárult. A zalaegerszegi gimnazisták nagy bravúrral nyerték meg a finálét, így történetük során először hódították el a kupa aranyérmét.