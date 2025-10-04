október 4., szombat

29 perce

Új bajnokot avattak a PEZEK–ZESE Egyetemi Kispályás Labdarúgó Kupán (galéria)

Az idei tornán négy egyetem hat csapata és két zalaegerszegi középiskola mérte össze tudását.

Harmadik alkalommal rendezték meg Zalaegerszegen, a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában a PEZEK–ZESE Egyetemi Kispályás Labdarúgó Kupát. A megnyitón Bella Dániel, a Zalai Egyetemi Sportegyesület (ZESE) elnöke hangsúlyozta: a meghívásos torna célja az egyetemek és kampuszaik közötti sportkapcsolatok erősítése, valamint az egyetemi és szabadidősport népszerűsítése. – Örömünkre szolgál, hogy a dunántúli egyetemek hallgatóinak és a helyi középiskolásoknak folyamatosan tudunk lehetőséget biztosítani a sportolásra – mondta.

PEZEK–ZESE Egyetemi Kispályás Labdarúgó Kupa
Az egyetemi tornát idén a zalaegerszegi Kölcsey Gimnázium nyerte. 
   Fotó: Jóna István

Dr. Joó István, a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánja az egyetemi évek élményeit idézte fel, kiemelve, hogy a tanulás, a kikapcsolódás és a sport mindig szorosan összetartozott, és ma is fontos szerepet játszik a felsőoktatásban.

A résztvevők között ott volt a házigazda PE ZEK mellett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ két együttese, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusa, a Széchenyi István Egyetem Győr, valamint a Ganz Ábrahám Technikum és a Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszegről.

A csoportküzdelmek szoros mérkőzéseket hoztak, kevés góllal, így nehezen dőltek el az elődöntős helyek. A legjobb négy közé végül a Kölcsey Gimnázium, a Széchenyi Egyetem, valamint a PTE Pajtás FC és a PTE Pajtás SK jutott. Az elődöntők után a Kölcsey és a PTE Pajtás SK vívta a döntőt, amely gól nélküli döntetlent követően büntetőpárbajjal zárult. A zalaegerszegi gimnazisták nagy bravúrral nyerték meg a finálét, így történetük során először hódították el a kupa aranyérmét.

III. PEZEK-ZESE Egyetemi Kispályás Labdarúgó Kupa

Fotók: Jóna István

 

Eredmények:

Elődöntők: PTE Pajtás SK–Széchenyi Egyetem 2–1; Kölcsey–PTE Pajtás FC 0–0, büntetőkkel a Kölcsey győzött.

Bronzmérkőzés: Széchenyi Egyetem–PTE Pajtás FC 1–0

Döntő: Kölcsey–PTE Pajtás SK 0–0, büntetőkkel a Kölcsey nyert

Végeredmény:

  1. Kölcsey Gimnázium
  2. PTE Pajtás SK
  3. Széchenyi Egyetem
  4. PTE Pajtás FC
  5. PE ZEK
  6. Ganz Technikum
  7. MATE Georgikon
  8. PEN

Az érmeket és kupákat Várkonyi Bence, a ZTE FC élvonalbeli labdarúgója adta át. A torna legjobb kapusának Horváth Lórántot (Kölcsey) választották, a gólkirályi címet Fábián Kristóf (PTE Pajtás SK) szerezte meg hat találattal, míg a legjobb zalaegerszegi Pannonos hallgató Bencsik Patrik (PE ZEK) lett.

A különdíjak mellé Bóbics László, Gyulai-díjas sportújságíró dedikált példányokat ajánlott fel „Nyugat-dunántúli el clásico” című könyvéből, amely a ZTE és a Haladás párharcainak százéves történetét mutatja be.

A szervezők köszönetet mondtak a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesületének, amely meleg étellel és teával vendégelte meg a csapatokat.

