Ötödik lett a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub a klubcsapatok Európa-kupáján

Címkék#Európa#Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub#kupa

Az utolsó, hetedik fordulóban a végső győzelemért ültek asztalhoz Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub játékosai, de szoros vereségük nyomán a magyar csapat végül ötödik helyen végzett a klubcsapatok Rodoszon rendezett Európa-kupáján.

Az előzetesen ötödikként rangsorolt nagykanizsai együttes a chess-results szakportál alapján a szombati zárókörben az éllovas SuperChess csapatával küzdött meg, amely többek között az indiai világbajnokot, Dommarázu Gukést is a soraiban tudta. Mivel a romániai rivális egyetlen ponttal állt a második Nagykanizsa előtt, így ez a párharc döntőnek illett be. A hat párból a magyar válogatott Gledura Benjamin ugyan világossal győzött a harmadik táblán, de két társa, az ukrán Andrej Volokitin és a spanyol Daniil Yuffa kikapott, a másik három parti pedig remivel zárult, így a szoros vereség azt eredményezte, hogy a SuperChess diadalmaskodott, míg a magyar bajnok öt siker és egy döntetlen után a mostani kudarccal visszacsúszott az ötödik pozícióba. Az első helyen kiemelt Bayegan Pendik színeiben versenyzett Rapport Richárd, aki a hétfordulós viadalon hatszor ült asztalhoz, ebből ötször győzött - Gledurát is felülmúlta - és egyszer kikapott. A török csapat, amely a negyedik fordulóban 3-3-at játszott a Nagykanizsával, végül negyedikként zárt.

 

 

