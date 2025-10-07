Őrzi hibátlan mérlegét az Egervár-Vasboldogasszony északon

Északi-csoport

Zalaszentgyörgy–Police-Ola 4–0 (3–0)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Kustán Cs.

Zalaszentgyörgy: Zsiga – Cserkuti (Patona), Bödör Gy., Péter, Végh (Tóth-Máté), Czömpöl, Sári, Fekete (Bödör B.), Némethy, Gulyás, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.

Police-Ola: Csóbor (Horváth M.) – Szalay (Tóth E.), Szili, Karvalics (Bősze), Zalavári, Goldfinger, Bognár, Balázs, Karakai (Széll), Vizlendvai, Szakos (Szeles). Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.

Gólszerzők: Fekete (2), Végh, Péter.

Jók: az egész csapat, ill. –.

Bagod-Boldogfa–Göcsej Németfalu 1–1 (1–0)

Zalaboldogfa. Jv.: Kiss N.

Bagod-Boldogfa: Németh G. – Tóth A., Kutasi, Hidi, Palkovics, Vörös Á., Kiss Ma., Vörös A., Simon (Varga M.), Kiss Mi., Gergán. Edző: Devecser István.

Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Kovács D. (Papp R.), Zsédely, Domján, Vass, Ábrahám, Kovács M., Bertók D., Bertók J., Pataki. Edző: Péteri Gáspár.

Gólszerzők: Palkovics, ill. Ábrahám.

Jók: az egész csapat, ill. Ábrahám, Domján, Zsédely.

Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Sárhida 5–1 (1–1)

Egervár. Jv.: Kovács V.

Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Blaskovics (Pongrácz), Hangácsi, Varga A., Kovács D., Gángó (Morth), Főző (Kondor), Tóth M. (Hideg), Balogh D. (Ódor), Balogh A. (Horváth T.), Horváth M. (László). Edző: Pecsics Tibor.

Sárhida: Nagy D. – Horváth K., Szilasi (Jákli), Herczeg (Kaszás), Németh K. (Kerkai), Balogh M., Kása, Hácskó, Bakos, Karakai, Pencsov. Edző: Hajdu László.

Gólszerzők: Hideg (2), Kovács D. (2), Horváth T., ill. Balogh M.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Seldon Hungary Salomvár–Babosdöbréte 4–0 (2–0)

Salomvár. Jv.: Tóth J.

Salomvár: Tuboly – Bogár, Németh D., Molnár T., Fülöp, Báhr, Radics, Tamás, Havranek, Kulda, Németh M. Edző: Szujker Attila.

Babosdöbréte: Segesdi – Nagy J. (Fábián), Ugranyecz (Gyöngyössy), Krápicz, Bíró, Darabos, Szalai (Horváth B.), Tóthi (Goldfinger), Ánik, Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.

Gólszerzők: Németh D. (2), Kulda, Molnár T.

Jók: az egész csapat, ill. Darabos, Bíró, Zámodics, Lakatos.