1 órája
Őrzi hibátlan mérlegét az Egervár-Vasboldogasszony északon
A hét végén újabb fordulót rendeztek a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság harmadik vonalában. Északon az Egervár-Vasboldogasszony hetedik mérkőzését is megnyerte és továbbra is százszázalékos, nyugaton tíz találatig jutott a Gutorfölde
A Tormafölde Pozsgai Norbert (pirosban egy korábbi, Bárszentmihályfa elleni mérkőzésen) és Kókai Krisztián góljaival győzte le 2–0-ra a Tófej együttesét a Nyugati-csoportban
Fotó: Kósa Róbert
Északi-csoport
Zalaszentgyörgy–Police-Ola 4–0 (3–0)
Zalaszentgyörgy. Jv.: Kustán Cs.
Zalaszentgyörgy: Zsiga – Cserkuti (Patona), Bödör Gy., Péter, Végh (Tóth-Máté), Czömpöl, Sári, Fekete (Bödör B.), Némethy, Gulyás, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Police-Ola: Csóbor (Horváth M.) – Szalay (Tóth E.), Szili, Karvalics (Bősze), Zalavári, Goldfinger, Bognár, Balázs, Karakai (Széll), Vizlendvai, Szakos (Szeles). Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Gólszerzők: Fekete (2), Végh, Péter.
Jók: az egész csapat, ill. –.
Bagod-Boldogfa–Göcsej Németfalu 1–1 (1–0)
Zalaboldogfa. Jv.: Kiss N.
Bagod-Boldogfa: Németh G. – Tóth A., Kutasi, Hidi, Palkovics, Vörös Á., Kiss Ma., Vörös A., Simon (Varga M.), Kiss Mi., Gergán. Edző: Devecser István.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Kovács D. (Papp R.), Zsédely, Domján, Vass, Ábrahám, Kovács M., Bertók D., Bertók J., Pataki. Edző: Péteri Gáspár.
Gólszerzők: Palkovics, ill. Ábrahám.
Jók: az egész csapat, ill. Ábrahám, Domján, Zsédely.
Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Sárhida 5–1 (1–1)
Egervár. Jv.: Kovács V.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Blaskovics (Pongrácz), Hangácsi, Varga A., Kovács D., Gángó (Morth), Főző (Kondor), Tóth M. (Hideg), Balogh D. (Ódor), Balogh A. (Horváth T.), Horváth M. (László). Edző: Pecsics Tibor.
Sárhida: Nagy D. – Horváth K., Szilasi (Jákli), Herczeg (Kaszás), Németh K. (Kerkai), Balogh M., Kása, Hácskó, Bakos, Karakai, Pencsov. Edző: Hajdu László.
Gólszerzők: Hideg (2), Kovács D. (2), Horváth T., ill. Balogh M.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Seldon Hungary Salomvár–Babosdöbréte 4–0 (2–0)
Salomvár. Jv.: Tóth J.
Salomvár: Tuboly – Bogár, Németh D., Molnár T., Fülöp, Báhr, Radics, Tamás, Havranek, Kulda, Németh M. Edző: Szujker Attila.
Babosdöbréte: Segesdi – Nagy J. (Fábián), Ugranyecz (Gyöngyössy), Krápicz, Bíró, Darabos, Szalai (Horváth B.), Tóthi (Goldfinger), Ánik, Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Gólszerzők: Németh D. (2), Kulda, Molnár T.
Jók: az egész csapat, ill. Darabos, Bíró, Zámodics, Lakatos.
A Nagylengyel–Bak mérkőzés elmaradt, a Tarr Andráshida II–Zalalövő II-Zalaháshágy találkozót későbbre halasztották.
Nyugati-csoport
Gutorfölde–Szécsisziget 10–0 (4–0)
Gutorfölde. Jv.: Polgár K.
Gutorfölde: Józsa K. – Kovács P. (Vasas), Józsa M., Liszi Pa., Hári (Kaszás), Kása, Pencz (Liszi Pé.), Domján V. (Fischer), Mikó (Horváth E.), Domján R. (Sebők), Kocsis.
Szécsisziget: Farsang B. – Radmanics, Orsós A., Kovács A., Kulcsár G., Holl, Szekér, Porédos, Pető, Pöszér, Kulcsár E. Edző: Gazdag Tamás.
Gólszerzők: Horváth E. (2), Domján R. (2), Domján V. (2), Sebők, Fischer, Mikó, Kulcsár E. (öngól).
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Páka–Pórszombat 3–2 (1–0)
Páka. Jv.: Vörös L.
Páka: Balogh B. – Pörzse, Szabó D. (Szever), Varga ? B., Szarka (Kerese), Varga Zs., Harsányi, Lukács (Varga ? B.), Bakon, Lovrencsics, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Pórszombat: Kőrösi – Csordás, Bécs, Kiss M., Csóbor, Kovács G., Kovács P., Kovács A., Szabó M., Hőninger, Bertalan. Edző: Nagy Zoltán.
Gólszerzők: Wünsch (2), Szever, ill. Bertalan, Kovács A.
Jók: Wünsch (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.
ADA Nova–Szilvágy 3–1 (2–1)
Nova. Jv.: Kovács V.
Nova: Kőröcz – Horváth D., Nunkovics, Varga D., Katona (Simon), Mihályka, Balog (Bogdán), Bangó (Horváth R.), Varga R., Horváth T., Mayer. Edző: Farkas István.
Szilvágy: Dóra – Kassai (Domján), Keszei (Pálfi), Éder, Kocsis, Horváth Z., Simon, Czigány, Foki, Zsiga, Véges. Edző: Dóra Attila.
Gólszerzők: Bogdán, Balog, Mayer, ill. Foki.
Jók: Balog, Mayer, Nunkovics, ill. Keszei.
Kiállítva: Varga R. (16.), Bogdán (83.), ill. Kocsis (16.).
Bárszentmihályfa–Zalabaksa 1–2 (0–1)
Bárszentmihályfa. Jv.: Takács A.
Bárszentmihályfa: Pethő – Antal, Orsós, Doma (Németh K.), Sebestyén, Németh I. (Fekete), Rudas (Kiss T.), Kovács L., Lukács (Bakos), Kancsal (Ábrahám), Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Zalabaksa: Dóra – Bertalan, Horváth Á., Zabó J., Boros, Zabó Á., Császár, Pongrácz, Bazsika, Horváth G., Pesti (Kámán). Edző: Bazsika Ferenc.
Gólszerzők: Rudas, ill. Bazsika, Pesti.
Jók: az egész csapat, ill. Bazsika, Pongrácz.
Kiállítva: Császár (82., Zalabaksa).
Tormafölde–Tófej Kerámia 2–0 (2–0)
Tormafölde. Jv.: Vörös L.
Tormafölde: Makaró – Virágh (Eger), Kókai (Gal), Pilhoffer, Dunai, Czigány, Pozsgai (Süle Ba.), Vitéz, Podszkocs, Igazi, Süle Be. Edző: Polgár Szabolcs.
Tófej: Gombos – Fatér (Soós T.), Nagy Z., Bujtor, Bátorfi (Kiss Zs.), Belső, Józsa (Koroknyai), Révész (Horváth T.), Soós B., Paucsa, Czigány (Kovács I.). Edző: Kovács Zoltán.
Gólszerzők: Pozsgai, Kókai.
Jók: Makaró (a mezőny legjobbja), Dunai, Vitéz, Czigány, Virágh, ill. senki.
Zalatárnok–Becsvölgye 0–1 (0–1)
Zalatárnok. Jv.: Sándor Sz.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Sipos, Baki, Jakab, Rituper, Lóránt (Tóth M.), Balog, Dóczi, Kocsis B., Kanta (Kocsis A.). Edző: Somogyi Zsolt.
Becsvölgye: Németh P. – Doszpot, Héder, Domján, Kiss P., Gerencsér, Németh Márk, Tóth P., Bécs (Horváth Á.), Németh Máté (Paál), Nierer (Tóth B.). Edző: Geráth Dániel.
Gólszerző: Németh Márk.
Jók: Jakab és az egész csapat, ill. mindenki.