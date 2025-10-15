október 15., szerda

Vármegyei III. osztály

33 perce

Nyertek a dobogósok délen, tovább tart a versenyfutás az élen

Címkék#megyei foci#megye III#foci

A hét végén a 8. fordulóval folytatódtak a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának küzdelmei a Déli- és a Keleti-csoportban is. Délen az első három helyezett győzött és növelte előnyét, mivel az utánuk következő négy csapat vereséget szenvedett. Keleten a Zalaapáti továbbra is őrzi veretlenségét.

Zaol.hu
Nyertek a dobogósok délen, tovább tart a versenyfutás az élen

A gyenesdiási Kisfalusi Gyula (kékben) szerez gólt az Alibánfa elleni mérkőzésen

Fotó: Pezzetta Umberto

Déli-csoport

Molnári–Újudvar 5–2 (2–1)
Molnári. Jv.: Tóth T.
Molnári: Radmanics – Kéri, Forgács, Grudics, Hajdu, Kaszás (Gyergyák M.), Gyergyák I., Kanizsai (Varga M.), Somogyi (Káldi), Kotnyek, Bernáth. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.
Újudvar: Kiss R. – Kisfürjesi, Tóth R., Ritecz, Török, Tóth Z., Horváth Zs., Budai, Kempf P., Kele (Harangozó), Kempf M. Edző: Török Zoltán.
Gólszerzők: Grudics (2), Káldi, Forgács, Kotnyek, ill. Harangozó, Tóth Z.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Műszerautomatika FC Napred–Sand 2–1 (1–0)
Tótszentmárton. Jv.: Bácskai B.
FC Napred: Gyuricz M. – Horváth B., Horváth K. (Somogyi), Sifter (Vukics D.), Tulezi, Király, Mihovics P., Kanizsai (Mihovics J.), Gyuricz D. (Varga Z.), Molnár G., Novák. Edzők: Mihovics József, Rodek Ákos.
Sand: Papp Zs. – Csetei, Laczó (Csörgei), Süte, Spolár (Pirbus), Friskó, Pataki, Szakmeiszter Á., György, Szakmeiszter J. (Budai, Bodó), Orbán. Edző: Szakmeiszter Ádám.
Gólszerzők: Mihovics J., Molnár G., ill. Szakmeiszter Á.
Jók: az egész csapat, ill. Orbán, Friskó, Budai.

Sava-Borsfa-Borsfa–Hahót 2–3 (0–0)
Borsfa. Jv.: Farsang B.
Borsfa: Harangozó (Sánta) – Tersztenyák (Rátkai), Bocskor (Koller), Tamás (Miovecz), Szakony Má., Czigány, Szakony Ma., Szakony Mi., Kovács B. (Pásztori), Illés (Szakony G.), Nagy-Erdei (Varga Zs.). Edző: Gérnyi István.
Hahót: Horváth Gy. – Fagyal, Zsohár, Zsoldos (Rudics), Déri, Godina, Orsos, Soós (Kolperger Sz.), Kolperger M., Csizmadia (Budai), Horváth Sz. (Horváth A.). Edző: Kiss Ferenc.
Gólszerzők: Szakony Mi., Szakony Ma., ill. Godina (2), Orsos.
Jók: Szakony Ma., ill. az egész csapat.

Belezna–Gelse 3–2 (1–2)
Belezna. Jv.: Lakics P.
Belezna: Kollár – Szalai (Huber), Sznopek, Kondricz, Jónás, Boross, Buda (Varga D.), Hammer, Ferencz, Szabó I., Szollár (Molnár K.). Edző: Varga Dávid.
Gelse: Fritz – Benkő, Csizmadia, Zsohár, Tóth Á., Bakonyi, Kovács D., Baj, Magyar, Dömötör (Kalamár), Horváth M. Játékos-edző: Takó Gábor.
Gólszerzők: Boross, Hammer, Szabó I., ill. Tóth Á., Zsohár.
Jók: Boross, Hammer, Szabó I., ill. az egész csapat.

Pogányszentpéter–Deák-Gizmó Murakeresztúr 1–9 (0–5)
Pogányszentpéter. Jv.: Kovács Zs.
Pogányszentpéter: Balázs – Horváth D., Ferencz, Pécsek, Didics, Holló J., Holló D., Kiss M. (Köhler), Pintér, Manajlovics, Horváth Z.
Murakeresztúr: Németh M. – Békefi (Koósz), Plánder (Tislér), Németh D., Orbán, Vincze, Gyuranecz, Dezső, Horváth Á. (Mózes), Hantos (Kránicz), Neuman (Vékony). Edző: Visnovics László.
Gólszerzők: Holló D., ill. Orbán (4), Gyuranecz (2), Horváth Á., Hantos, Dezső.
Jók: az teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat.

Alu-Csat Bagola–Galambok 6–2 (3–0)
Nagykanizsa. Jv.: Aczél L.
Bagola: Kránicz – Horváth B. (Nyakas), Timár, Pete, Magyar D., Fándli, Rácz, Csizmadia, Lukács (Szabó B.), Magyar R. (Hoffman), Papp D. Edző: Kisharmadás Gábor.
Galambok: Kappel – Csike, Horváth I., Kovács T. (Török), Horváth L., Kuti, Domoszlai (Simon), Apáti, Varga K., Földesi, Németh B. Edző: Apáti János.
Gólszerzők: Lukács (2), Pete, Timár, Rácz, Csizmadia, ill. Németh B., Horváth L.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Horváth I. (15., Galambok).

Felsőrajk–Szerdahely FC 7–2 (2–1)
Felsőrajk. Jv.: Kondákor P.
Felsőrajk: Rosta – Varga A. (Lődri Á.), Megyesi M., Fazekas R., Fazekas P. (Tömpe), Mátyás, Mismás, Horváth L. (Megyesi B.), Tollár (Lődri B.), Zsoldos, Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Szerdahely FC: Kőrösi – Kiss M. (Serban Vladut), Hans (Manole), Kanizsai R., Horváth J., Tersztenyák, Zapateiro (Juranics), Varga I. (Mihovics), Huller, Kanizsai M., Kanizsai G. (Némethi). Játékos-edző: Horváth József.
Gólszerzők: Zsoldos (3), Fazekas P., Mismás, Horváth L., Tollár, ill. Kanizsai R. (2).
Jók: Zsoldos (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Kanizsai R., Kanizsai G., Kiss M.

Keleti-csoport

Zalaapáti II–Sümegcsehi 3–0 (0–0)
Zalaapáti. Jv.: Töreky R.
Zalaapáti II: Tóth R. (Stellwag Stefan) – Németh M., Farkas P. (Kletner), Lichtenberger (Kóródi), Bereczki (Gellén), Lutor (Lóki), Rózsa, Oláh, Tóth Á. (Bognár), Popper, Ress (Tóth K.). Edző: Lichtenberger László.
Sümegcsehi: Kéri – Balogh Á., Simonyai, Kizmus (Kulcsár), Kovács B., Sabjanics J., Kulics, Sabjanics T., Szárföldi, Simon Á., Gál (Zsiborács). Edző: Kovács Richárd.
Gólszerzők: Lutor, Rózsa, Lichtenberger.
Jók: az egész csapat, ill. –.

Alibánfa–Hari-Dent Gyenesdiás 2–9 (0–6)
Alibánfa. Jv.: Dömötör P.
Alibánfa: Magasházi – Dormán, Kiss B., Kovács G., Tamás Kiss, Bogdán Gy., Tóth P., Bogdán D., Molnár N., Gaál, Bogdán P. Edző: Bangó László.
Gyenesdiás: Csák – Kisfalusi, Kozári (Borsos), Zanati (Sipos), Németh L., Rácz, Zsiros, Vajda, Kiglics, Helter, Hegedűs. Edző: Lázár Szilveszter.
Gólszerzők: Bogdán Gy., Kovács G., ill. Zsiros (4), Németh L. (2), Helter, Kisfalusi, Rácz.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Pókaszepetk–Kemendollár 0–4 (0–2)
Pókaszepetk. Jv.: Kondákor M.
Pókaszepetk: Rása – Németh K. (Farkas T.), Belső M. (Csécs Z.), Farkas Á. (Németh D.), Gergály B., Gergály P., Szabó R., Csécs M. (Császár), Huszár, Péter, Csécs K.
Kemendollár: Horváth M. – Pusztai (Takács), Kilinkó, Büki T. (Kaszás), Illés, Büki B., Nemes, Nyakas (Varga A.), Molnár D. (Gulyás), Pánczél, Büki P.
Gólszerzők: Büki P. (2), Nemes, Büki B.
Jók: Péter, Huszár, Gergály P., Rása, ill. az egész csapat.

Zalaszentlászló–Várvölgy 1–6 (0–3)
Zalaszentlászló. Jv.: Lapath D.
Zalaszentlászló: Horváth A. – Gulyás, Répási, Cseh-Németh Á. (Hosszú), Cseh-Németh A., Vajda B., Szenecsár, Aczél, Varga R. (Kiss K.), Bődör, Dóczi. Edző: Vajda Tibor.
Várvölgy: Nagy A. – Székely (Szijártó), Sényi, Pintér (Hajdu-Nagy), Polgárdi, Hajdú Nagy, Fischer, Lengyel, Czimondor (Lakatos), Róna, Koloszár. Játékos-edző: Szi-Péter Zsolt.
Gólszerzők: Répási, ill. Pintér (3), Róna (2), Székely.
Jók: –, ill. az egész csapat.

Pölöske–Karmacs 2–6 (1–2)
Pölöske. Jv.: Lancz Zs.
Pölöske: Srancz – Katona, Szárnyasi, Németh M., Gaál, Vida, Tricsli, Hengerics, Kiss Cs. (Toth), Szabó F. (Hári), Horváth D.
Karmacs: Horváth Balázs – Soós, Vajda, Brekócki (Horváth Balázs László), Kalányos, Varga B., Mózer, Kasper (Nagy S.), Horváth Á. (Hegedűs), Horváth L. (Vasvári), Bozsoki (Parrag). Edző: Sabjanics Péter.
Gólszerzők: Horváth D., Tricsli, ill. Horváth Balázs László (2), Nagy S., Horváth Á., Brekócki, Kasper.
Jók: senki, ill. Vajda, Mózer, Horváth B., Varga B.
Kiállítva: Tricsli (76.), ill. Kalányos (50.).

 

