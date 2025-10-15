Nyertek a dobogósok délen, tovább tart a versenyfutás az élen

Déli-csoport

Molnári–Újudvar 5–2 (2–1)

Molnári. Jv.: Tóth T.

Molnári: Radmanics – Kéri, Forgács, Grudics, Hajdu, Kaszás (Gyergyák M.), Gyergyák I., Kanizsai (Varga M.), Somogyi (Káldi), Kotnyek, Bernáth. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.

Újudvar: Kiss R. – Kisfürjesi, Tóth R., Ritecz, Török, Tóth Z., Horváth Zs., Budai, Kempf P., Kele (Harangozó), Kempf M. Edző: Török Zoltán.

Gólszerzők: Grudics (2), Káldi, Forgács, Kotnyek, ill. Harangozó, Tóth Z.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Műszerautomatika FC Napred–Sand 2–1 (1–0)

Tótszentmárton. Jv.: Bácskai B.

FC Napred: Gyuricz M. – Horváth B., Horváth K. (Somogyi), Sifter (Vukics D.), Tulezi, Király, Mihovics P., Kanizsai (Mihovics J.), Gyuricz D. (Varga Z.), Molnár G., Novák. Edzők: Mihovics József, Rodek Ákos.

Sand: Papp Zs. – Csetei, Laczó (Csörgei), Süte, Spolár (Pirbus), Friskó, Pataki, Szakmeiszter Á., György, Szakmeiszter J. (Budai, Bodó), Orbán. Edző: Szakmeiszter Ádám.

Gólszerzők: Mihovics J., Molnár G., ill. Szakmeiszter Á.

Jók: az egész csapat, ill. Orbán, Friskó, Budai.

Sava-Borsfa-Borsfa–Hahót 2–3 (0–0)

Borsfa. Jv.: Farsang B.

Borsfa: Harangozó (Sánta) – Tersztenyák (Rátkai), Bocskor (Koller), Tamás (Miovecz), Szakony Má., Czigány, Szakony Ma., Szakony Mi., Kovács B. (Pásztori), Illés (Szakony G.), Nagy-Erdei (Varga Zs.). Edző: Gérnyi István.

Hahót: Horváth Gy. – Fagyal, Zsohár, Zsoldos (Rudics), Déri, Godina, Orsos, Soós (Kolperger Sz.), Kolperger M., Csizmadia (Budai), Horváth Sz. (Horváth A.). Edző: Kiss Ferenc.

Gólszerzők: Szakony Mi., Szakony Ma., ill. Godina (2), Orsos.

Jók: Szakony Ma., ill. az egész csapat.

Belezna–Gelse 3–2 (1–2)

Belezna. Jv.: Lakics P.

Belezna: Kollár – Szalai (Huber), Sznopek, Kondricz, Jónás, Boross, Buda (Varga D.), Hammer, Ferencz, Szabó I., Szollár (Molnár K.). Edző: Varga Dávid.

Gelse: Fritz – Benkő, Csizmadia, Zsohár, Tóth Á., Bakonyi, Kovács D., Baj, Magyar, Dömötör (Kalamár), Horváth M. Játékos-edző: Takó Gábor.

Gólszerzők: Boross, Hammer, Szabó I., ill. Tóth Á., Zsohár.

Jók: Boross, Hammer, Szabó I., ill. az egész csapat.