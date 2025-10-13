október 13., hétfő

Így látja az esélyeket Nuno Campos

2 órája

Nyilatkozott a ZTE FC edzője a portugál-magyar válogatottmeccsről - védekezni fogunk?

Címkék#Magyarország#ZTE FC#Portugália#Nuno Campos#nyilatkozatban#foci

A keddi Portugália-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező előtt természetesen Portugáliából megkeresték Nuno Campost, a ZTE FC vezetőedzőjét is. Nos, a zalaiak szakvezetője nem kertelt, hiszen Nuno Campos előrevetítette, hogy a magyar válogatott védekezésre rendezkedik majd be.

Kerkai Attila

Nem véletlen a megkeresés, hiszen jelenleg a magyar futballban Nuno Campos az egyedüli portugál edző. Az Agencia Lusa hírügynökség kereste meg Campost a közelgő vb-selejtező okán, aki elmondta a véleményét - számolt be róla a Nemzeti Sport. A ZTE FC vezetőedzője a nyilatkozatban előrevetítette, hogy a magyar csapatnak nehezebb dolga lesz  a lisszaboni Estádio José Alvalade-ben, mint volt szeptemberben Budapesten. Ugyanakkor hozzátette, hogy a portugáloknak nagyon meg kell majd küzdeniük a győzelemért. 

Nuno Campos portugál-magyar
Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője is nyilatkozott a keddi Portugália-Magyarország világbajnoki selejtező kapcsán. 
Fotó: Szekeres Péter

Nuno Campos  jóslata a mérkőzésre

- Természetesen Portugália a favorit, hiszen a világ egyik legjobb csapata, és versenyben van a legnagyobb tornák megnyeréséért. Ezért úgy vélem, a mérkőzés hasonlítani fog a budapestire: a magyar csapat úgy gondolkodik, hogy a fegyelmezett védekezésből vezetett ellentámadásokkal kitűnő támadói révén megnyerheti a mérkőzést – idézte a szakembert a portugál sportlap az A Bola a Portugália-Magyarország vb-selejtező kapcsán.  – Azonban Portugáliában nem látunk majd olyan kiegyenlített mérkőzést, mint Magyarországon: a vendégek jobbára védekezni fognak.

Szeptemberben Budapesten 3-2-es portugál siker született, és azon a mérkőzésen a magyar válogatottnak volt esélye a pontszerzésre. Ha jobban figyelnek Szoboszlaiék ez össze is jöhetett volna.  Mindenesetre nem csak Nuno Campos jósol zártabb magyar játékot, de maga Marco Rossi, válogatottunk szövetségi kapitánya is nagyobb hangsúlyt kíván fektetni erre. 

A ZTE FC célja a bennmaradás

Nuno Campos néhány szót ejtett az interjúban csapatáról, a ZTE FC-ről is, és elmondta, hogy jó futballt akarnak játszani, de fiatal a csapat és akadnak még problémák. A ZTE FC jelenleg az NB I. utolsó helyezettje, és Nuno Campos is úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem lehet más cél a bajnokságban, mint a biztos bennmaradás.

 

