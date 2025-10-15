október 15., szerda

Szerinte reális eredmény született

56 perce

A ZTE FC edzője a portugál-magyarról: Nuno Campos reméli, legközelebb a világbajnokságon találkozik a két csapat

Természetesen Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője is nézte a kedd esti Portugália–Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezőt. Arra kértük a portugál szakembert, ossza meg velünk a véleményét a látottakról, s ő készséggel válaszolt is.

Kerkai Attila

A magyar labdarúgó-válogatott remek eredményt ért el kedden este Lisszabonban. A nála magasabban jegyzett és esélyesebbnek tartott portugál válogatottal 2-2-es döntetlenre végzett, köszönhetően Szoboszlai Dominik 92. percben elért egyenlítő találatának. A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos szerint a mieinknek volt egy kis szerencséjük is, de az eredmény reálisan tükrözi a látottakat. 

Nuno Campos Portugália-Magyarország
Nuno Campos szerint a Portugália-Magyarország vb-selejtezőn elért 2-2-es döntetlen reális eredmény. 
Fotó: Szekeres Péter

Nuno Campos: felrázta a portugálokat a magyar vezetés

Azt kapta a találkozótól, amit előzetesen várt? kérdeztük Nuno Campostól a Portugália-Magyarország világbajnoki selejtező másnapján. 

A meccs elején Magyarország szinte azonnal megszerezte a vezetést, ami rögtön felrázta a portugálokat válaszolta a ZTE FC vezetőedzője. Ronaldo tulajdonképpen megállíthatatlan volt, kétszer is betalált, de a magyar csapat nem adta fel. Volt egy kis szerencséjük is a két portugál lövésnél, amelyek a kapufán csattantak, de az utolsó percekben szerzett gól teljesen megérdemelt volt, és nagyon fontos pontot jelenthet a folytatásra nézve.

Meglepte valamivel a magyar csapat játéka?

Úgy gondolom, kevesen számítottak erre a döntetlenre. Magyarországnak egyre több olyan játékosa van, aki megállja a helyét  nemzetközi szinten is, de még így is meglepett, milyen higgadtan és szervezetten futballoztak. Ha előre tippelnem kellett volna, Portugáliát mondtam volna esélyesebbnek, de a magyarok rácáfoltak minden előzetes várakozásra. Le a kalappal előttük, ez a pont teljesen megérdemelt!

Az eredmény reálisan tükrözi a látottakat

Igazságos eredmény született ön szerint? 

Összességében az eredmény reálisan tükrözi a pályán látottakat. Portugália többet birtokolta a labdát, és kétszer is eltalálta a kapufát, de Magyarország végig meccsben volt, sosem esett össze. A futballban nehéz arról beszélni, hogy mi igazságos, de ez most egy olyan döntetlen, amivel mindkét fél elégedett lehet. Reméljük, legközelebb már a világbajnokságon találkozhat ez a két csapat, s az már önmagában is nagy dolog lenne.

 

