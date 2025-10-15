A ZTE FC edzője a portugál-magyarról: Nuno Campos reméli, legközelebb a világbajnokságon találkozik a két csapat

A magyar labdarúgó-válogatott remek eredményt ért el kedden este Lisszabonban. A nála magasabban jegyzett és esélyesebbnek tartott portugál válogatottal 2-2-es döntetlenre végzett, köszönhetően Szoboszlai Dominik 92. percben elért egyenlítő találatának. A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos szerint a mieinknek volt egy kis szerencséjük is, de az eredmény reálisan tükrözi a látottakat.

Nuno Campos szerint a Portugália-Magyarország vb-selejtezőn elért 2-2-es döntetlen reális eredmény.

Fotó: Szekeres Péter

Nuno Campos: felrázta a portugálokat a magyar vezetés

– Azt kapta a találkozótól, amit előzetesen várt? – kérdeztük Nuno Campostól a Portugália-Magyarország világbajnoki selejtező másnapján.

– A meccs elején Magyarország szinte azonnal megszerezte a vezetést, ami rögtön felrázta a portugálokat – válaszolta a ZTE FC vezetőedzője. – Ronaldo tulajdonképpen megállíthatatlan volt, kétszer is betalált, de a magyar csapat nem adta fel. Volt egy kis szerencséjük is a két portugál lövésnél, amelyek a kapufán csattantak, de az utolsó percekben szerzett gól teljesen megérdemelt volt, és nagyon fontos pontot jelenthet a folytatásra nézve.

– Meglepte valamivel a magyar csapat játéka?

– Úgy gondolom, kevesen számítottak erre a döntetlenre. Magyarországnak egyre több olyan játékosa van, aki megállja a helyét nemzetközi szinten is, de még így is meglepett, milyen higgadtan és szervezetten futballoztak. Ha előre tippelnem kellett volna, Portugáliát mondtam volna esélyesebbnek, de a magyarok rácáfoltak minden előzetes várakozásra. Le a kalappal előttük, ez a pont teljesen megérdemelt!

Az eredmény reálisan tükrözi a látottakat

– Igazságos eredmény született ön szerint?

– Összességében az eredmény reálisan tükrözi a pályán látottakat. Portugália többet birtokolta a labdát, és kétszer is eltalálta a kapufát, de Magyarország végig meccsben volt, sosem esett össze. A futballban nehéz arról beszélni, hogy mi igazságos, de ez most egy olyan döntetlen, amivel mindkét fél elégedett lehet. Reméljük, legközelebb már a világbajnokságon találkozhat ez a két csapat, s az már önmagában is nagy dolog lenne.