október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

15°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futball

31 perce

Nuno Campos bizakodó a ZTE FC jövőjével kapcsolatban

Címkék#ZTE FC#Nuno Campos#Nemzeti Sport#foci

Nuno Campos, a ZTE FC trénere a nemzeti csapat ibériai vendégszereplése előtt adott interjút az Agéncia Lusának.

Zaol.hu

A tréner szerint egyértelműen hazája válogatottja az esélyes, de ahogy Budapesten, minden bizonnyal Lisszabonban is meg kell küzdeniük Cristiano Ronaldóéknak a sikerért - írta meg a Nemzeti Sport.

A magyar első osztályú bajnokságban kilenc forduló után az utolsó helyen álló ZTE-t irányító edzőt itteni tapasztalatairól is kérdezték. Campos szerint, egy ilyen fiatal csapatnál mindig vannak ingadozások, így biztosítaniuk kell a kiegyensúlyozottságot az idényben. A csapatban nyelvi problémák is akadnak, így a kommunikáció hatékonyságához is idő kell.

- Szeretnénk felgyorsítani a játékosok fejlődését, az ennyire fiatal labdarúgóknál normális, ha ez a folyamat egy kicsit tovább tart, de erre törekszünk. Mindenki támogat bennünket, szép futballt játszunk, az előbb-utóbb az eredményeken is meglátszik majd - fogalmazott.

Részletek a Nemzeti Sport weboldalán.

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu