Nuno Campos bizakodó a ZTE FC jövőjével kapcsolatban

A tréner szerint egyértelműen hazája válogatottja az esélyes, de ahogy Budapesten, minden bizonnyal Lisszabonban is meg kell küzdeniük Cristiano Ronaldóéknak a sikerért - írta meg a Nemzeti Sport.

A magyar első osztályú bajnokságban kilenc forduló után az utolsó helyen álló ZTE-t irányító edzőt itteni tapasztalatairól is kérdezték. Campos szerint, egy ilyen fiatal csapatnál mindig vannak ingadozások, így biztosítaniuk kell a kiegyensúlyozottságot az idényben. A csapatban nyelvi problémák is akadnak, így a kommunikáció hatékonyságához is idő kell.

- Szeretnénk felgyorsítani a játékosok fejlődését, az ennyire fiatal labdarúgóknál normális, ha ez a folyamat egy kicsit tovább tart, de erre törekszünk. Mindenki támogat bennünket, szép futballt játszunk, az előbb-utóbb az eredményeken is meglátszik majd - fogalmazott.

Részletek a Nemzeti Sport weboldalán.

