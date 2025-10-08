Száz év után jöhet a revans Lenti és Nova között: centenárium, ahogy még nem volt

A közelmúltban írtunk egy hosszabb cikket a Novai SE körüli fejleményekről, hiszen most már bizonyos, hogy a helyi sportegyesületet nem 1927-ben, hanem 1925-ben alapították. Akkori cikkünkben megszólalt Bekő Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára munkatársa, aki kikutatta a pontos dátumot és a mostani ünnepi megemlékezés szervezésében is jelentős szerepelt tölt be.

A Novai SE szombati, centenáriumi ünnepségsorozatára készült meghívó és a program.

Forrás: Novai SE

Novai SE: az első három találkozó a Lentivel

Ami biztos, hogy a novai futballcsapat 1925-ben három mérkőzést is játszott a Lenti együttessel. Az abban az évben rendezett három találkozón csak novai siker született, illetve döntetlen, de száz esztendő után jöhet a reváns! Szombaton ugyanis a Novai SE és a Lenti TE öregfiúk csapata is összecsap egymással, de persze az említett visszavágó lehetősége ebben a formában csak képletes.

Hosszúfaluból is érkeznek

Maga a centenáriumi ünnepség több elemből áll össze és egész napos programmá fejlődött. Szombaton 10 órakor a helyi temetőben megkoszorúzzák Kukla János sírját, amit a Novai SE idén újított fel. Kukla János egy ifjú novai futballista volt, aki 1971-ben az akkori Jugoszláviához tartozó Hosszúfaluban lelte halálát közlekedési balesetben azt követően a hosszúfalui csapat vendégül látta novaiakat egy találkozóra. És itt jön a meglepetés: korábbi cikkünket olvasva a szlovéniai Hosszúfalu csapata jelezte, ők is képviseltetik magukat a szombati ünnepségen. Remek gesztus.

Ünnepség, tárlat és díjátadók

11.30 órától aztán a novai és a lenti utánpótlás találkozik a régi, Fácános-lapi pályán, ami 1969-ig volt a novai csapat otthona, 14 órakor következik, de már Léránt Lajos Sportcentrumban a Nova-Lenti öregfiúk találkozó. Aztán 16.30 órától a kultúrházban következik centenáriumi ünnepség, benne előadásokkal, többek között Bekő Tamáséval, a Novai SE alapításáról és eddigi száz esztendejéről. Ugyanitt lesz látható a nagyon érdekes és izgalmas "100 év - 100 fotó" tárlat, és kiállítás, amely fotókat, relikviákat is tartalmaz és az ünnepség után is pár hétig látogatható lesz. Az ünnepség végén díjátadásokra kerül sor.

És, ahogy mondani szokás, várnak minden érdeklődőt!