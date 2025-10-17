október 17., péntek

NB II. Nyugati csoport

1 órája

A ZTE FC nyert, az FC Nagykanizsa hazai pályán kapott ki

Címkék#NB II#női labdarúgás#FC Nagykanizsa#ZTE FC

A ZTE FC nyert, az FC Nagykanizsa kikapott. A női labdarúgás hazai második vonalában mindkét zalai együttes pályára lépett a legutóbbi fordulóban.

Zaol.hu

Az NB II. Nyugati csoportjában a ZTE FC hazai pályán nyert szűken a Sopron ellen, míg az FC Nagykanizsa csapata ugyancsak odahaza, gólgazdag mérkőzésen kapott ki. A női labdarúgás második vonalában az 5. fordulót követően az egerszegiek a 4., míg a kanizsaiak a 6. helyen állnak. 

női labdarúgás
Pergelné Kalamár Andrea, a ZTE FC vezetőedzője is elismerte, hogy nehezen győzték le a soproniakat, de megvan  három pont, és ez a lényeg. 
Fotó: Szekeres Péter

ZTE FC-Soproni Egyetem 1-0 (1-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Táncos.

ZTE FC: Kiss - Nagy, Szegedi, Simon, Bicsák (Széplaki), Kopcsándi, Melus (Major), Harsányi, Csincsa (Polater), Mezőfi, Török (Hetyei). Edző: Pergelné Kalamár Andrea.

Gólszerző: Csimcsa (20.).

A tabella utolsó előtti helyén álló, még pontot sem szerzett Sopron ellen a ZTE volt a mérkőzés esélyese. A vendégek azonban nagy lelkesedéssel játszottak. A hazaiak húsz perc után, egy szerencsés góllal megszerezték a vezetést. A vendégek a bekapott gól után sem roppantak össze, továbbra is lelkesen, jól védekeztek. A házigazdák továbbra sem találtak fogást a soproni csapaton. Végül egy küzdelmes találkozón nehezen nyert a ZTE.

Pergelné Kalamár Andrea: A végig lelkesen játszó vendégeket nehezen győztük le.

FC Nagykanizsa - VSC 2015 Veszprém 3-5 (1-3)
Nagykanizsa, 30 néző. Jv.: Tóth K.
FC Nagykanizsa: Sebők - Szabó Zs., Molnár R. (Nagy J.), Domján-Köröcz, Farkas Cs. (Vékási), Keppel, Pintér D. (Szokol D.), Dencs (Kaszás), Németh P., Sipőcz, Gergelics. Edző: Domján Péter.

Gólszerzők: Farkas Cs. (40.), Tömböl (70. - öngól), Sipőcz (87.), illetve Hannig (22., 47.), Fogl (26., 31.), Weisz (55.)

A kanizsai hölgyek a veszprémiek elleni hazai labdarúgó bajnokijukat összeszedetten kezdték, amit jelzett, hogy a kezdeti percekben többször is zavarba hozták a hátul bizonytalan vendégeket, ugyanakkor ezt képtelenek voltak kihasználni. A VSC mindezt "túlélve" az első félidő második felétől egyszerűen átlépett a hazaiakon. Ezt a nagykanizsai szépítés ellenére még megtoldották annyival a második játékrészben, hogy számukra még az FC Nagykanizsa zárkózása is beleférjen. A bajnokságban hatodik helyen álló dél-zalaiak így sorozatban harmadszor is vereséget voltak kénytelenek elkönyvelni a pontvadászatukban.

 

