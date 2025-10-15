október 15., szerda

Garantált a telt ház

24 perce

A női kézilabda-válogatott Kanizsán: csütörtökön a törököket fogadjuk az Eurokupában

Címkék#Magyarország#Női kézilabda-válogatott#Nagykanizsa#Eurokupa#Törökország

Újra válogatott mérkőzés a Kanizsa Arénában. Csütörtökön, 19 órától a magyar női kézilabda-válogatott Törökország együttesét fogadja az EHF Eurokupa égisze alatt a Kanizsa Arénában.

Kerkai Attila
A női kézilabda-válogatott Kanizsán: csütörtökön a törököket fogadjuk az Eurokupában

A női kézilabda-válogatott tagjai megérkeznek az edzésre a Kanizsa Arénához. A mieink csütörtökön itt játsszák a Törökország elleni Eurokupa-találkozójukat.

Fotó: A szerző

Miként az az eddigi, Nagykanizsán megrendezett férfi kézilabda-válogatott találkozók apropóján történt, az érdeklődés ezúttal is roppant élénk a meccs iránt. A csapatokat egészen biztosan telt ház várja majd a dél-zalai város sportcsarnokában. A női kézilabda-válogatott találkozójára gyakorlatilag elkelt minden jegy, de ez megszokott a mieink hazai találkozói előtt.

női kézilabda-válogatott
A női kézilabda-válogatott csütörtökön Nagykanizsán játszik. 
Forrás: MKSZ

 

Már a hét elején megérkeztek Zalába 

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata már a hét első felében megérkezett Dél-Zalába. A női nemzeti együttes információink szerint Zalakarosban táborozott le, s az edzések végett jár be a találkozó helyszínére, a Kanizsa Arénába. Úgy értesültünk, a hazai szakmai stáb kérésére a tréningek nem (sajtó)nyilvánosak - s ezt személyesen tapasztalhattuk is, hiszen felbukkanásunkkor az objektumban ezt közölték is velünk. Ami tehát bizonyos, Magyarország női kézilabda válogatott Nagykanizsán Törökországgal játszik az Eurokupa keretében, majd 19-én, vasárnap Prágában a csehek ellen vívnak tétmeccset azon sorozat keretében. 

Az Eurokupa résztvevői

Az Eurokupában a tavalyi kontinensviadal három érmese, illetve a következő Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban, vagyis ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi Eb selejtezősorozatában. A magyar érdekeltségű csoport negyedik tagja Dánia, a másik csoportban Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.

A kvartettek első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe. 

A női kézilabda-válogatott kerete

  • Kapusok:

Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (Ferencváros), Szemerey Zsófi (Győr)

  • Jobbszélsők:

Grosch Vivien (Debrecen), Kovács Anett (Esztergom)

  • Jobbátlövők:

Albek Anna (Metz HB, francia), Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)

  • Irányítók:

Vámos Petra (Metz HB), Simon Petra (Ferencváros)

  • Beállók:

Tóvizi Petra (Debrecen), Bordás Réka (Ferencváros), Szmolek Apollónia (Esztergom)

  • Balátlövők:

Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Varga Emília (Esztergom)

  • Balszélsők:

Márton Gréta (Ferencváros), Hársfalvi Júlia (Ferencváros).

 

