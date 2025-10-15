A női kézilabda-válogatott Kanizsán: csütörtökön a törököket fogadjuk az Eurokupában

Miként az az eddigi, Nagykanizsán megrendezett férfi kézilabda-válogatott találkozók apropóján történt, az érdeklődés ezúttal is roppant élénk a meccs iránt. A csapatokat egészen biztosan telt ház várja majd a dél-zalai város sportcsarnokában. A női kézilabda-válogatott találkozójára gyakorlatilag elkelt minden jegy, de ez megszokott a mieink hazai találkozói előtt.

A női kézilabda-válogatott csütörtökön Nagykanizsán játszik.

Forrás: MKSZ

Már a hét elején megérkeztek Zalába

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata már a hét első felében megérkezett Dél-Zalába. A női nemzeti együttes információink szerint Zalakarosban táborozott le, s az edzések végett jár be a találkozó helyszínére, a Kanizsa Arénába. Úgy értesültünk, a hazai szakmai stáb kérésére a tréningek nem (sajtó)nyilvánosak - s ezt személyesen tapasztalhattuk is, hiszen felbukkanásunkkor az objektumban ezt közölték is velünk. Ami tehát bizonyos, Magyarország női kézilabda válogatott Nagykanizsán Törökországgal játszik az Eurokupa keretében, majd 19-én, vasárnap Prágában a csehek ellen vívnak tétmeccset azon sorozat keretében.

Az Eurokupa résztvevői

Az Eurokupában a tavalyi kontinensviadal három érmese, illetve a következő Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban, vagyis ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi Eb selejtezősorozatában. A magyar érdekeltségű csoport negyedik tagja Dánia, a másik csoportban Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.

A kvartettek első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe.

A női kézilabda-válogatott kerete

Kapusok:

Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (Ferencváros), Szemerey Zsófi (Győr)

Jobbszélsők:

Grosch Vivien (Debrecen), Kovács Anett (Esztergom)

Jobbátlövők:

Albek Anna (Metz HB, francia), Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)

Irányítók:

Vámos Petra (Metz HB), Simon Petra (Ferencváros)

Beállók:

Tóvizi Petra (Debrecen), Bordás Réka (Ferencváros), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők:

Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Varga Emília (Esztergom)

Balszélsők:

Márton Gréta (Ferencváros), Hársfalvi Júlia (Ferencváros).