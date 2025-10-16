Magabiztos magyar győzelem a Kanizsa Arénában – szép volt, lányok!

A törökök ellen, hazai pályán kezdte meg csütörtökön szereplését a megújult Eurokupában az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott. A Kanizsa Arénában telt ház várta a két csapat találkozóját.

A magyar női kézilabda-válogatott játékosa, Simon Petra készül újabb lövésre.

Fotó: Szakony Attila

A női kézilabda-válogatott biztos sikere

Legutóbb a tavalyi kontinensviadal debreceni csoportmérkőzésén 30-24-re múlta felül a törököket Golovin Vlagyimir együttese. Csütörtökön a megszokott, remek hangulat várta a Kanizsa Arénában a két együttest, hiszen minden jegy elkelt. A mieink 43-30-ra nyertek Törökország ellen, 19-15-ös félidőt követően.

Vasárnap Prágában játszanak

A világbajnoki felkészülést is szolgáló sorozat második körében, Magyarország válogatottja vasárnap Prágában lép pályára az egy éve az Eb-n 15. csehek ellen, akik a törököknél nagyobb játékerőt képviselnek. Idén ez a két Eurokupa-találkozó vár a nemzeti együttesre a novemberben és decemberben Németországban és Hollandiában sorra kerülő világbajnokság előtt. A csoport negyedik tagjával, az Eb-ezüstérmes, olimpiai és világbajnoki harmadik helyezett dánokkal márciusban találkozik a magyar válogatott.

Női Eurokupa, csoportkör, 1. forduló, 2. csoport:

Magyarország-Törökország 43-30 (19-15)

Nagykanizsa, 2843 néző. Jv.: Sekulic, Jovandic (szerbek)

A magyar gólszerzők: Simon 6, Faragó Lea 5, Márton, Klujber, Tóvizi, Albek, Hársfalvi 4-4, Grosch, Kovács 3-3, Vámos, Kuczora 2-2, Bordás, Szmolek 1-1

Újonc ezúttal nem volt a keretben, amelyből a kapus Bukovszky Anna és a balátlövő Varga Emília maradt ki. A találkozó elején a nézőtéren a mellrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet, a pályán pedig öt perc után 4-2-re vezetett a házigazda. A vendég együttes térdsérülés miatt korán elveszítette Eda Nur Cetint, a balátlövőt ölben vitték le a pályáról, majd hordágyra tették. Noha sorra szerezte a gyors gólokat a magyar válogatott, jelentősen eltávolodni nem tudott, mert a védelem nem találta a török támadások ellenszerét. Mindkét fél játékában sok volt a hiba, 9-8-as állásnál "befagyott" az eredmény, Grosch Vivien találatával közel ötperces gólcsend zárult le. Az addigi legnagyobb különbség 17-13-nál alakult ki a vendéglátó javára, a pihenőre is négygólos magyar előnnyel vonulhattak a felek.