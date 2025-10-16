34 perce
Magabiztos magyar győzelem a Kanizsa Arénában – szép volt, lányok!
Nagykanizsán találkozott egymással a magyar és a török női kézilabda-válogatott csütörtökön este. Az Eurokupában rendezett találkozón a Kanizsa Arénában a magyar női kézilabda-válogatott magabiztosan nyert.
A törökök ellen, hazai pályán kezdte meg csütörtökön szereplését a megújult Eurokupában az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott. A Kanizsa Arénában telt ház várta a két csapat találkozóját.
A női kézilabda-válogatott biztos sikere
Legutóbb a tavalyi kontinensviadal debreceni csoportmérkőzésén 30-24-re múlta felül a törököket Golovin Vlagyimir együttese. Csütörtökön a megszokott, remek hangulat várta a Kanizsa Arénában a két együttest, hiszen minden jegy elkelt. A mieink 43-30-ra nyertek Törökország ellen, 19-15-ös félidőt követően.
Vasárnap Prágában játszanak
A világbajnoki felkészülést is szolgáló sorozat második körében, Magyarország válogatottja vasárnap Prágában lép pályára az egy éve az Eb-n 15. csehek ellen, akik a törököknél nagyobb játékerőt képviselnek. Idén ez a két Eurokupa-találkozó vár a nemzeti együttesre a novemberben és decemberben Németországban és Hollandiában sorra kerülő világbajnokság előtt. A csoport negyedik tagjával, az Eb-ezüstérmes, olimpiai és világbajnoki harmadik helyezett dánokkal márciusban találkozik a magyar válogatott.
Női Eurokupa, csoportkör, 1. forduló, 2. csoport:
Magyarország-Törökország 43-30 (19-15)
Nagykanizsa, 2843 néző. Jv.: Sekulic, Jovandic (szerbek)
A magyar gólszerzők: Simon 6, Faragó Lea 5, Márton, Klujber, Tóvizi, Albek, Hársfalvi 4-4, Grosch, Kovács 3-3, Vámos, Kuczora 2-2, Bordás, Szmolek 1-1
Újonc ezúttal nem volt a keretben, amelyből a kapus Bukovszky Anna és a balátlövő Varga Emília maradt ki. A találkozó elején a nézőtéren a mellrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet, a pályán pedig öt perc után 4-2-re vezetett a házigazda. A vendég együttes térdsérülés miatt korán elveszítette Eda Nur Cetint, a balátlövőt ölben vitték le a pályáról, majd hordágyra tették. Noha sorra szerezte a gyors gólokat a magyar válogatott, jelentősen eltávolodni nem tudott, mert a védelem nem találta a török támadások ellenszerét. Mindkét fél játékában sok volt a hiba, 9-8-as állásnál "befagyott" az eredmény, Grosch Vivien találatával közel ötperces gólcsend zárult le. Az addigi legnagyobb különbség 17-13-nál alakult ki a vendéglátó javára, a pihenőre is négygólos magyar előnnyel vonulhattak a felek.
A második félidő elején rohamos gyarapodásnak indult a magyar fór, egyre érezhetőbbé vált a két válogatott játékereje közötti jelentős különbség. Golovin Vlagyimir sokat cserélt, a törökök pedig lelkesen küzdöttek, így hét-nyolc gólnál nagyobbra sokáig nem nőtt a hazai előny. A végjátékban viszont sikerült még tovább hizlalni a különbséget, ami az 57. percben, 40-30-nál lett kétszámjegyű. Végül 13 góllal nyerte a magyar válogatott a vb előtti utolsó hazai mérkőzését.
A meccs sportszerű képét és intenzitását jól jellemzi, hogy a szerb játékvezetők mindössze egyetlen kétperces kiállítást osztottak ki.
A magyar válogatottból heten is legalább négyszer tudtak eredményesek lenni. Közülük a mérkőzés legjobbjának választott Simon Petra hat, Faragó Lea öt gólt szerzett, míg Janurik Kinga hat, Szemerey Zsófi négy lövést védett.