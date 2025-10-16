október 16., csütörtök

Gál névnap

+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női kézilabda Eurokupa

34 perce

Magabiztos magyar győzelem a Kanizsa Arénában – szép volt, lányok!

Címkék#Magyarország#Eurokupában#Kanizsa Aréna#Eurokupa#Törökország#kézilabda

Nagykanizsán találkozott egymással a magyar és a török női kézilabda-válogatott csütörtökön este. Az Eurokupában rendezett találkozón a Kanizsa Arénában a magyar női kézilabda-válogatott magabiztosan nyert.

Kerkai Attila

 A törökök ellen, hazai pályán kezdte meg csütörtökön szereplését a megújult Eurokupában az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott. A Kanizsa Arénában telt ház várta a két csapat találkozóját. 

női kézilabda-válogatott Nagykanizsa
A magyar női kézilabda-válogatott játékosa, Simon Petra készül újabb lövésre. 
Fotó: Szakony Attila

A női kézilabda-válogatott biztos sikere

Legutóbb a tavalyi kontinensviadal debreceni csoportmérkőzésén 30-24-re múlta felül a törököket Golovin Vlagyimir együttese.  Csütörtökön a megszokott, remek hangulat várta a Kanizsa Arénában a két együttest, hiszen minden jegy elkelt. A mieink 43-30-ra nyertek Törökország ellen, 19-15-ös félidőt követően.

Vasárnap Prágában játszanak 

A világbajnoki felkészülést is szolgáló sorozat második körében, Magyarország válogatottja vasárnap Prágában lép pályára az egy éve az Eb-n 15. csehek ellen, akik a törököknél nagyobb játékerőt képviselnek. Idén ez a két Eurokupa-találkozó vár a nemzeti együttesre a novemberben és decemberben Németországban és Hollandiában sorra kerülő világbajnokság előtt. A csoport negyedik tagjával, az Eb-ezüstérmes, olimpiai és világbajnoki harmadik helyezett dánokkal márciusban találkozik a magyar válogatott.

Női Eurokupa, csoportkör, 1. forduló, 2. csoport:

Magyarország-Törökország 43-30 (19-15)

Nagykanizsa, 2843 néző. Jv.: Sekulic, Jovandic (szerbek)

A magyar gólszerzők: Simon 6, Faragó Lea 5, Márton, Klujber, Tóvizi, Albek, Hársfalvi 4-4, Grosch, Kovács 3-3, Vámos, Kuczora 2-2, Bordás, Szmolek 1-1

Újonc ezúttal nem volt a keretben, amelyből a kapus Bukovszky Anna és a balátlövő Varga Emília maradt ki. A találkozó elején a nézőtéren a mellrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet, a pályán pedig öt perc után 4-2-re vezetett a házigazda. A vendég együttes térdsérülés miatt korán elveszítette Eda Nur Cetint, a balátlövőt ölben vitték le a pályáról, majd hordágyra tették. Noha sorra szerezte a gyors gólokat a magyar válogatott, jelentősen eltávolodni nem tudott, mert a védelem nem találta a török támadások ellenszerét. Mindkét fél játékában sok volt a hiba, 9-8-as állásnál "befagyott" az eredmény, Grosch Vivien találatával közel ötperces gólcsend zárult le. Az addigi legnagyobb különbség 17-13-nál alakult ki a vendéglátó javára, a pihenőre is négygólos magyar előnnyel vonulhattak a felek.

A második félidő elején rohamos gyarapodásnak indult a magyar fór, egyre érezhetőbbé vált a két válogatott játékereje közötti jelentős különbség. Golovin Vlagyimir sokat cserélt, a törökök pedig lelkesen küzdöttek, így hét-nyolc gólnál nagyobbra sokáig nem nőtt a hazai előny. A végjátékban viszont sikerült még tovább hizlalni a különbséget, ami az 57. percben, 40-30-nál lett kétszámjegyű. Végül 13 góllal nyerte a magyar válogatott a vb előtti utolsó hazai mérkőzését.

A meccs sportszerű képét és intenzitását jól jellemzi, hogy a szerb játékvezetők mindössze egyetlen kétperces kiállítást osztottak ki.

A magyar válogatottból heten is legalább négyszer tudtak eredményesek lenni. Közülük a mérkőzés legjobbjának választott Simon Petra hat, Faragó Lea öt gólt szerzett, míg Janurik Kinga hat, Szemerey Zsófi négy lövést védett.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu