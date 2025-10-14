Micsoda döntetlen ekkora hátrányból! A női futsalosok már négypontosak

Kissé hektikus meccsen, folyamatosan véve fel a mérkőzés ritmusát ért el végül döntetlent az FC Nagykanizsa női futsal NB I-es csapata hazai környezetben a csepeliekkel szemben. Az első győzelem után megvan az első döntetlen is.

A női futsal NB I.-ben az FC Nagykanizsa pontot szerzett. A képen a kanizsai lányok minden figyelme az ellenfél játékosán és a labdán. Megérte a koncentráció a végéig, pont lett belőle.

Fotó: A szerző

FC Nagykanizsa–Csepel FC USE 4-4 (1-3)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Kovács P.

FC Nagykanizsa: Szabó Zs. - Molnár R., Dencs, Domján-Köröcz, Sipőcz. Csere: Kovács Sz., Farkas Cs., Németh P., Keppel, Szokol D., Pintér D. Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Kovács Sz. (20.), Sipőcz (28., 29.), Domján-Köröcz (38.), illetve Hadas (2.), Horvát (4.), Spéth (18.), Őri B. (26.).

Mélyről jött vissza az FC Nagykanizsa

Villámrajtot vett a csepeli együttes az FC Nagykanizsa otthonában. Ráadásul hosszabb ideig úgy tűnt, nem találja a meccs ritmusát a vendéglátó csapat, amelynek kapujában Buncsák Réka eltiltása végett a többször is bravúrosan hárító Szabó Zsuzsanna állt. A kanizsaiak szépítő találata a legjobbkor jött, így 1-3-mal vonulhattak szünetre a felek. A második 20 percben ugyan ismét a Csepel köszönt be először, ellenben a dél-zalaiak tartását dicséri, hogy háromgólos hátrányból jöttek vissza 4-4-re, ráadásul még büntetőt is rúghattak az utolsó másodpercekben az 5-4-ért.

Jelenleg a 6. helyen a női futsal NB I.-ben

Ugyan a győzelem nem jött össze, viszont az újabb pont igen: az FC Nagykanizsa női futsal együttese a nyolc csapatot felölelő mezőnyben jelenleg 4 ponttal a hatodik helyen áll.