21 perce
Nincs már veretlen csapat keleten sem, a Kemendollár nyerni tudott a Zalaapáti II otthonában
A Zala vármegyei labdarúgó bajnokság III. osztály Déli- és Keleti- csoportjában is a 10. fordulót rendezték meg a hét végén. Délen egy mérkőzés félbeszakadt nézőtéri rendbontás miatt. Keleten a Kemendollár vette el a Zalaapáti veretlenségét.
A kemendollári sorfal szélén, szemben Büki Patrik. Mesterhármasa idegenbeli sikert hozott csapatának
Forrás: ZH-Archívum
Déli-csoport
Műszerautomatika FC Napred–Gelse 1–2 (1–0)
Tótszentmárton. Jv.: Lancz Zs.
FC Napred: Gyuricz M. – Horváth B., Tulezi, Czapári B., Király, Szabó P., Molnár G., Mihovics P., Kanizsai (Mihovics J.), Gyuricz D. (Varga Z.), Czapári T. Edző: Mihovics József, Rodek Ákos.
Gelse: Fritz – Takó (Kiss L.), Csizmadia, Zsohár, Tóth Á., Benkő, Bakonyi, Baj, Magyar (Baján), Dömötör, Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.
Gólszerzők: Kanizsai, ill. Zsohár, Daróczi.
Jók: Kanizsai, Czapári B., Mihovics P., Szabó P., ill. az egész csapat.
Kiállítva: Gyuricz M. (56.), ill. Kiss L. (90.).
Sava-Borsfa-Borsfa–Deák-Gizmó Murakeresztúr 1–3 (1–1)
Borsfa. Jv.: Hegedüs M.
Borsfa: Harangozó – Bocskor (Varga Zs.), Tamás (Szakony G.), Szakony Má., Czigány, Szakony Ma., Farkas M. (Czeichner), Szakony Mi., Kovács B., Illés, Nagy-Erdei. Edző: Gérnyi István.
Murakeresztúr: Németh M. – Békefi (Mózes), Plánder, Németh D., Orbán, Vincze, Gyuranecz, Hantos (Koósz), Horváth Á., Kránicz, Márkovits. Edző: Visnovics László.
Gólszerzők: Szakony Ma., ill. Gyuranecz, Hantos, Czigány (öngól).
Jók: Illés, ill. az egész csapat.
Belezna–Galambok 3–0 (2–0)
Belezna. Jv.: Bácskai B.
Belezna: Kollár – Szalai, Sznopek, Kondricz, Kozma (Czuppon), Boross, Varga D., Hammer, Lakatos, Ferencz (Jakab), Szollár (Huber). Edző: Varga Dávid.
Galambok: Kappel – Horváth L., Kuti, Domoszlai, Apáti, Varga K., Földesi, Horváth T., Németh B., Tinó (Kovács L.), Seres. Edző: Apáti János.
Gólszerzők: Varga D. (2), Boross.
Jók: az egész csapat, ill. Kappel, Horváth T.
Pogányszentpéter–Újudvar 2–8 (1–6)
Pogányszentpéter. Jv.: Mezriczki M.
Pogányszentpéter: Balázs – Papp L., Ferencz (Manajlovics), Köhler, Pécsek, Didics, Holló J. (Horváth Z.), Holló D., Kiss M., Pintér, Horváth S.
Újudvar: Kiss R. – Török Á. (Kele), Kisfürjesi, Tóth R., Török P., Tóth Z., Horváth Zs. (Gáspár), Béres (Ritecz), Budai (Kempf M.), Harangozó, Kempf P. (Pintér). Edző: Török Zoltán.
Gólszerzők: Didics, Horváth S., ill. Tóth Z. (4), Tóth R., Béres, Horváth Zs., Pintér (öngól).
Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat.
Alu-Csat Bagola–Szerdahely FC 4–1 (2–0)
Nagykanizsa. Jv.: Kovács Zs.
Bagola: Kránicz – Magyar D., Magyar R. (Szabó B.), Horváth B., Gergelics, Pete, Timár, Fándli, Csizmadia, Papp D., Kalamász (Hoffman). Edző: Kisharmadás Gábor.
Szerdahely FC: Kőrösi – Hans, Kanizsai G., Kanizsai R., Horváth J., Juranics, Varga I., Némethi, Huller, Kanizsai M., Mihovics. Játékos-edző: Horváth József.
Gólszerzők: Magyar D. (2), Csizmadia, Pete, ill. Horváth J.
Jók: Timár, Pete, Horváth B., ill. Kanizsai G., Varga I., Horváth J.
Molnári–Felsőrajk 2–2 (1–0)
Molnári. Jv.: Kovács P.
Molnári: Fehér – Kéri, Forgács, Káldi, Hajdu, Varga M., Kaszás, Kósa, Gyergyák, Kanizsai, Kotnyek. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.
Felsőrajk: Rosta – Megyesi, Fazekas R., Fazekas P., Mátyás J., Lődri, Mismás, Horváth L., Tollár, Zsoldos, Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Gólszerzők: Kanizsai, Nyári (öngól), ill. Mismás (2).
Jók: az egész csapat, ill. Mismás (a mezőny legjobbja) és a teljes csapat.
A Hahót–Sand mérkőzés nézőtéri rendbontás miatt félbeszakadt.
Keleti-csoport
Sümegcsehi–Nemesapáti 0–1 (0–0)
Sümegcsehi. Jv.: Boldi T.
Sümegcsehi: Kéri – Balogh Á., Simonyai, Reicz, Kovács B., Sabjanics, Kulics, Szárföldi, Simon Á. (Simon G.), Gál, Csike. Edző: Kovács Richárd.
Nemesapáti: Horváth L. – Soós, Csiszár (Fehér), Németh B., Rumi Ró., Orsós (Orbán), Offner, Lendvai (Bogdán), Rumi Ro., Tóth M., Török. Játékos-edző: Csiszár Zoltán.
Gólszerző: Rumi Ró.
Jók: Balogh Á., ill. Horváth L., Németh B. (a mezőny legjobbjai) és az egész csapat.
Zalaapáti II–Kemendollár 2–3 (0–2)
Zalaapáti. Jv.: Éder G.
Zalaapáti II: Burka – Tóth Á. (Tóth K.), Németh M., Lichtenberger (Kóródi), Rózsa, Lutor (Bereczki), Oláh (Kletner), Gellén, Farsang (Farkas P.), Popper, Ress. Edző: Lichtenberger László.
Kemendollár: Horváth M. – Nuver (Takács), Pusztai (Németh K.), Kilinkó, Varga A., Büki T., Büki B., Nemes, Molnár D. (Gulyás), Pánczél, Büki P. (Kaszás).
Gólszerzők: Bereczki, Farkas P., ill. Büki P. (2), Büki T.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Gellén (74., Zalaapáti Sportegyesület Ii.).
Alibánfa–Várvölgy 1–3 (1–1)
Alibánfa. Jv.: Lebár D.
Alibánfa: Magasházi – Dormán, Kiss B., Kovács G., Bogdán Gy., Tóth P., Bogdán D., Horváth L., Nagy A., Molnár N., Bogdán P. Edző: Bangó László.
Várvölgy: Nagy A. – Székely (Szijártó), Lakatos (Polgárdi), Pintér, Hajdú Nagy, Fischer, Cserép, Lengyel (Sényi), Czimondor, Róna, Koloszár (Hajdu-Nagy). Játékos-edző: Czinege Ádám.
Gólszerzők: Kovács G., ill. Róna, Cserép, Lengyel.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Pókaszepetk–Karmacs 1–6 (0–3)
Pókaszepetk. Jv.: Töreky R.
Pókaszepetk: Rása – Belső M., Farkas Á., Csécs Z. (Németh D.), Farkas T., Gergály B., Gergály P. (Pers), Szabó R., Csécs M. (Izsó), Németh K. (Belső B.), Csécs K.
Karmacs: Máté – Brekócki (Vasvári), Kalányos, Varga B. (Sabjanics), Mózer, Nagy S. (Gájer), Horváth B., Horváth L., Hegedűs, Horváth Á., Bozsoki. Edző: Sabjanics Péter.
Gólszerzők: Izsó, ill. Horváth Á. (3), Bozsoki, Nagy S., Varga B.
Jók: Rása, ill. Varga B., Horváth Á., Mózer, Horváth B.
Pölöske–Vindornyaszőlős 2–1 (1–1)
Pölöske. Jv.: Aczél L.
Pölöske: Borsos – Tunkel, Katona, Németh M., Gaál, Vida, Mészáros (Toth), Hengerics, Soós, Csilits (Srancz), Horváth D.
Vindornyaszőlős: Garai – Baumann (Vidák), Bogdán, Liegler, Lampert, Tasi, Stanka, Nagy M., Bazsó, Vasvári, Varga L. Edző: Balogh Csaba.
Gólszerzők: Tunkel, Horváth D., ill. Lampert.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Nagy M. (59., Vindornyaszőlős).