Nincs már veretlen csapat keleten sem, a Kemendollár nyerni tudott a Zalaapáti II otthonában

Déli-csoport

Műszerautomatika FC Napred–Gelse 1–2 (1–0)

Tótszentmárton. Jv.: Lancz Zs.

FC Napred: Gyuricz M. – Horváth B., Tulezi, Czapári B., Király, Szabó P., Molnár G., Mihovics P., Kanizsai (Mihovics J.), Gyuricz D. (Varga Z.), Czapári T. Edző: Mihovics József, Rodek Ákos.

Gelse: Fritz – Takó (Kiss L.), Csizmadia, Zsohár, Tóth Á., Benkő, Bakonyi, Baj, Magyar (Baján), Dömötör, Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.

Gólszerzők: Kanizsai, ill. Zsohár, Daróczi.

Jók: Kanizsai, Czapári B., Mihovics P., Szabó P., ill. az egész csapat.

Kiállítva: Gyuricz M. (56.), ill. Kiss L. (90.).

Sava-Borsfa-Borsfa–Deák-Gizmó Murakeresztúr 1–3 (1–1)

Borsfa. Jv.: Hegedüs M.

Borsfa: Harangozó – Bocskor (Varga Zs.), Tamás (Szakony G.), Szakony Má., Czigány, Szakony Ma., Farkas M. (Czeichner), Szakony Mi., Kovács B., Illés, Nagy-Erdei. Edző: Gérnyi István.

Murakeresztúr: Németh M. – Békefi (Mózes), Plánder, Németh D., Orbán, Vincze, Gyuranecz, Hantos (Koósz), Horváth Á., Kránicz, Márkovits. Edző: Visnovics László.

Gólszerzők: Szakony Ma., ill. Gyuranecz, Hantos, Czigány (öngól).

Jók: Illés, ill. az egész csapat.

Belezna–Galambok 3–0 (2–0)

Belezna. Jv.: Bácskai B.

Belezna: Kollár – Szalai, Sznopek, Kondricz, Kozma (Czuppon), Boross, Varga D., Hammer, Lakatos, Ferencz (Jakab), Szollár (Huber). Edző: Varga Dávid.

Galambok: Kappel – Horváth L., Kuti, Domoszlai, Apáti, Varga K., Földesi, Horváth T., Németh B., Tinó (Kovács L.), Seres. Edző: Apáti János.

Gólszerzők: Varga D. (2), Boross.

Jók: az egész csapat, ill. Kappel, Horváth T.

Pogányszentpéter–Újudvar 2–8 (1–6)

Pogányszentpéter. Jv.: Mezriczki M.

Pogányszentpéter: Balázs – Papp L., Ferencz (Manajlovics), Köhler, Pécsek, Didics, Holló J. (Horváth Z.), Holló D., Kiss M., Pintér, Horváth S.

Újudvar: Kiss R. – Török Á. (Kele), Kisfürjesi, Tóth R., Török P., Tóth Z., Horváth Zs. (Gáspár), Béres (Ritecz), Budai (Kempf M.), Harangozó, Kempf P. (Pintér). Edző: Török Zoltán.

Gólszerzők: Didics, Horváth S., ill. Tóth Z. (4), Tóth R., Béres, Horváth Zs., Pintér (öngól).

Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat.