Nincs már hibátlan csapat délen sem, a Belezna megállította a Hahótot (galéria)

Déli-csoport

Gelse–Pogányszentpéter 4–1 (1–0)

Gelse. Jv.: Kovács Zs.

Gelse: Fritz – Benkő (Baján), Csizmadia, László (Szabó B.), Zsohár (Magyar), Tóth Á., Mutter, Bakonyi, Baj, Dömötör, Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.

Pogányszentpéter: Ferencz – Horváth D., Köhler, Manajlovics, Holló D., Holló J., Kiss M., Pintér, Kovács F., Horváth S., Horváth Z.

Gólszerzők: Benkő, Daróczi, Mutter, Zsohár, ill. Horváth S.

Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat.

Hahót–Belezna 0–4 (0–2)

Hahót. Jv.: Tóth T.

Hahót: Horváth Gy. – Fagyal, Zsohár (Orsos), Zsoldos (Budai), Déri, Godina, Rudics (Völgyi), Soós, Kolperger M., Csizmadia (Horváth Sz.), Kolperger Sz. Edző: Kiss Ferenc.

Belezna: Kollár – Szalai, Sznopek, Kondricz, Boross, Buda (Jónás), Hammer, Molnár K. (Huber), Ferencz, Szollár, Szabó I. Edző: Varga Dávid.

Gólszerzők: Ferencz (3), Molnár K.

Jók: senki, ill. Ferencz (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Deák-Gizmó Murakeresztúr–Alu-Csat Bagola 5–0 (2–0)

Murakeresztúr. Jv.: Hegedüs M.

Murakeresztúr: Németh M. – Békefi, Plánder (Tislér), Németh D. (Márkovits), Gyuranecz, Dezső (Koósz), Horváth Á. (Vékony), Hantos (?Mózes), Orbán, Neuman, Török (Vincze). Edző: Visnovics László.

Bagola: Kránicz – Magyar D., Kisharmadás (Pelesz, Nyakas), Pete, Fándli, Csizmadia, Rácz, Timár, Gergelics, Magyar R. (Szabó B.), Papp D. Edző: Kisharmadás Gábor.

Gólszerzők: Plánder (2), Vékony, Hantos, Orbán.

Jók: Plánder, Dezső, Gyuranecz, ill. Kránicz, Papp D.

Műszerautomatika FC Napred–Sava-Borsfa-Borsfa 2–1 (0–1)

Tótszentmárton. Jv.: Bilicz A.

FC Napred: Gyuricz M. – Horváth B., Horváth K. (Somogyi), Sifter (Tanai), Czapári B., Király, Mihovics, Gyuricz D. (Dékány), Czapári T., Molnár G., Novák. Edzők: Mihovics József, Rodek Ákos.

Borsfa: Harangozó – Tersztenyák (Faragó), Bocskor, Szakony G. (Tóth P.), Miovecz, Farkas M. (Czeichner), Kovács B., Pásztori (Németh G.), Tamás, Szakony M. (Sánta), Nagy-Erdei. Edző: Gérnyi István.

Gólszerzők: Molnár G., Horváth B., ill. Szakony G.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Németh G. (90., Borsfa).