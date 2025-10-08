54 perce
Nincs már hibátlan csapat délen sem, a Belezna megállította a Hahótot (galéria)
A hét végén folytatódtak a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának küzdelmei a Déli- és a Keleti-csoportban is. Délen a listavezető Hahót hat győzelem után, a Belezna ellen szenvedte el első vereségét.
A két gólt is szerző galamboki Németh Béla (zöldben) és a Molnári játékosa, Bernáth Márton küzd a labdáért a két csapat hét végi mérkőzésén
Fotó: Szakony Attila
Déli-csoport
Gelse–Pogányszentpéter 4–1 (1–0)
Gelse. Jv.: Kovács Zs.
Gelse: Fritz – Benkő (Baján), Csizmadia, László (Szabó B.), Zsohár (Magyar), Tóth Á., Mutter, Bakonyi, Baj, Dömötör, Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.
Pogányszentpéter: Ferencz – Horváth D., Köhler, Manajlovics, Holló D., Holló J., Kiss M., Pintér, Kovács F., Horváth S., Horváth Z.
Gólszerzők: Benkő, Daróczi, Mutter, Zsohár, ill. Horváth S.
Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat.
Hahót–Belezna 0–4 (0–2)
Hahót. Jv.: Tóth T.
Hahót: Horváth Gy. – Fagyal, Zsohár (Orsos), Zsoldos (Budai), Déri, Godina, Rudics (Völgyi), Soós, Kolperger M., Csizmadia (Horváth Sz.), Kolperger Sz. Edző: Kiss Ferenc.
Belezna: Kollár – Szalai, Sznopek, Kondricz, Boross, Buda (Jónás), Hammer, Molnár K. (Huber), Ferencz, Szollár, Szabó I. Edző: Varga Dávid.
Gólszerzők: Ferencz (3), Molnár K.
Jók: senki, ill. Ferencz (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Deák-Gizmó Murakeresztúr–Alu-Csat Bagola 5–0 (2–0)
Murakeresztúr. Jv.: Hegedüs M.
Murakeresztúr: Németh M. – Békefi, Plánder (Tislér), Németh D. (Márkovits), Gyuranecz, Dezső (Koósz), Horváth Á. (Vékony), Hantos (?Mózes), Orbán, Neuman, Török (Vincze). Edző: Visnovics László.
Bagola: Kránicz – Magyar D., Kisharmadás (Pelesz, Nyakas), Pete, Fándli, Csizmadia, Rácz, Timár, Gergelics, Magyar R. (Szabó B.), Papp D. Edző: Kisharmadás Gábor.
Gólszerzők: Plánder (2), Vékony, Hantos, Orbán.
Jók: Plánder, Dezső, Gyuranecz, ill. Kránicz, Papp D.
Műszerautomatika FC Napred–Sava-Borsfa-Borsfa 2–1 (0–1)
Tótszentmárton. Jv.: Bilicz A.
FC Napred: Gyuricz M. – Horváth B., Horváth K. (Somogyi), Sifter (Tanai), Czapári B., Király, Mihovics, Gyuricz D. (Dékány), Czapári T., Molnár G., Novák. Edzők: Mihovics József, Rodek Ákos.
Borsfa: Harangozó – Tersztenyák (Faragó), Bocskor, Szakony G. (Tóth P.), Miovecz, Farkas M. (Czeichner), Kovács B., Pásztori (Németh G.), Tamás, Szakony M. (Sánta), Nagy-Erdei. Edző: Gérnyi István.
Gólszerzők: Molnár G., Horváth B., ill. Szakony G.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Németh G. (90., Borsfa).
Újudvar–Felsőrajk 1–2 (1–1)
Újudvar. Jv.: Vass Zs.
Újudvar: Kánnár – Török Á. (Kovács M.), Kisfürjesi, Berke (Ritecz), Tóth R., Török P., Tóth V., Béres (Pintér), Budai (Kempf M.), Harangozó, Kempf P. (Gáspár). Edző: Török Zoltán.
Felsőrajk: Rosta – Mismás, Megyesi M. (Tömpe), Fazekas R., Fazekas P., Mátyás, Lődri (Varga A.), Horváth L. (Megyesi B.), Tollár (Nagy I.), Zsoldos, Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Gólszerzők: Tóth V., ill. Fazekas R. (2).
Jók: Harangozó, Tóth V., ill. az egész csapat.
Galambok–Molnári 4–0 (1–0)
Galambok. Jv.: Lakics P.
Galambok: Kappel – Kalányos, Horváth L. (Török), Kuti, Horváth T., Apáti, Varga K., Földesi, Németh B., Tinó (Csike), Seres (Horváth I.). Játékos-edző: Kuti Róbert Tibor.
Molnári: Grudics – Kéri, Hajdu, Durgó (Varga M.), Forgács, Gyergyák M. (Káldi), Kaszás, Gyergyák I., Kanizsai, Kotnyek, Bernáth. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.
Gólszerzők: Németh B. (2), Horváth I., Földesi.
Jók: Kappel, Tinó, Horváth I., ill. senki.
Vármegyei III. osztály: Galambok–Molnári
Sand–Szerdahely FC 4–1 (1–1)
Sand. Jv.: Aczél L.
Sand: Papp Zs. – Tirászi, Laczó (Csörgei), Süte (Budai), Spolár (Szakmeiszter J.), Németh V. (Pirbus), Friskó, Pataki, Szakmeiszter Á., György, Orbán. Edző: Budai Barnabás.
Szerdahely FC: Kőrösi – Kiss M., Manole, Kanizsai R., Horváth J., Lervencz (Serban Vladut), Tersztenyák, Moises Zapateiro, Varga I., Huller, Hans (Kanizsai G.). Játékos-edző: Horváth József.
Gólszerzők: Szakmeiszter J., Friskó, Szakmeiszter Á., Orbán, ill. Kanizsai R.
Jók: Szakmeiszter J., Szakmeriszter Á., Tirászi, ill. Kanizsai R., Huller, Moises Zapateiro.
Keleti-csoport
Kemendollár–Zalaszentlászló 6–3 (5–1)
Kemendollár. Jv.: Baranyai R.
Kemendollár: Horváth M. – Nuver Cs., Pusztai, Kilinkó, Büki T. (Takács), Illés, Büki B., Nemes (Németh K.), Pánczél, Nuver K., Büki P.
Zalaszentlászló: Horváth A. – Cseh-Németh, Szenecsár, Kiss K., Varga R., Aczél, Bődör, Dóczi, Dömötör (Szabó A.), Vajda B., Gulyás. Edző: Vajda Tibor.
Gólszerzők: Büki P. (3), Kilinkó (2), Büki B., ill. Vajda B. (2), Bődör.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Hari-Dent Gyenesdiás–Pókaszepetk 3–1 (1–1)
Gyenesdiás. Jv.: Boldi T.
Gyenesdiás: Vajda – Kánnár, Kisfalusi (Helter), Rácz, Hegedűs (Zanati), Csák, Németh L. (Beleznai), Kozári, Kiglics (Borsos), Ötvös (Szili), Zsiros. Edző: Lázár Szilveszter.
Pókaszepetk: Rása – Németh K., Belső M., Farkas Á., Farkas T., Pers, Gergály B., Gergály P., Szabó R., Huszár, Izsó.
Gólszerzők: Rácz, Csák, Zsiros, ill. Németh K.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Karmacs–Vindornyaszőlős 2–6 (2–3)
Karmacs. Jv.: Kondákor P.
Karmacs: Máté (Horváth Balázs) – Soós (Tóth B.), Vajda, Brekócki (Gájer), Kalányos (Parrag), Varga B. (Vasvári), Horváth Á., Nagy S. (Horváth Balázs László), Kasper, Horváth L. (Hegedűs), Bozsoki. Edző: Sabjanics Péter.
Vindornyaszőlős: Garai – Baumann, Liegler, Lampert, Tasi, Stanka, Bazsó, Vasvári, Varga L., Varga D., Vidák. Edző: Balogh Csaba.
Gólszerzők: Nagy S., Horváth L., ill. Varga L. (3), Stanka, Vidák, Lampert.
Jók: senki, ill. Varga L. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Várvölgy–Pölöske 5–0 (3–0)
Várvölgy. Jv.: Borbély A.
Várvölgy: Nagy A. – Lakatos, Sényi (Szijártó), Pintér (Hajdu-Nagy), Polgárdi, Hajdú Nagy, Fischer, Cserép, Lengyel, Czimondor, Róna. Játékos-edző: Szi-Péter Zsolt.
Pölöske: Borsos – Katona (Srancz), Németh M., Vida, Tricsli, Mészáros, Hengerics, Toth, Szabó F. (Hári), Soós, Horváth D.
Gólszerzők: Pintér (4), Hajdú Nagy.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
A Sümegcsehi–Alibánfa mérkőzést későbbre halasztották.