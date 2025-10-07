2 órája
Kétszer nyerte meg a Tihany elleni meccset a Nagykanizsai FC
A 4. fordulót rendezték meg a futsal NB II Nyugati csoportjában. A Nagykanizsai FC a Tihanyi FC-t fogadta a Kanizsa Arénában.
A Nagykanizsai FC számára fontos volt a találkozó, hiszen a három forduló után egy ponttal álló vendégek ellen kötelező volt a győzelem.
Nagykanizsai Futsal Club–Tihanyi FC 7-3 (4-3)
Nagykanizsa, 60 néző. Jv.: ifj. Hartung.
NFC: Szőke R. – Kollár, Kozma-Bognár, Kovács Gy., Bagó Be. Csere: Salamon, Dömötörfy, Horváth G., Berta, Németh M., Richter. Játékos-edző: Kovács György.
A hazai gólszerzők: Kozma-Bognár (2.), Kovács Gy. (2., 24.), Horváth G. (3.), Kollár (16., 21.), Dömötörfy (24.).
Megerősítette helyét a középmezőnyben a Nagykanizsai FC
A kanizsaiak álomszerűen kezdtek és a harmadik percre megugrottak 3-0-ra, az ellenfél azonban nem ijedt meg és a 10. percre egalizált. A hazaiak részéről aztán Kollár Péter a szüneten „innen” és „túl” is góllal jelentkezett, sokat segítve csapatának. Rövidesen ismét kialakult a két csapat között a háromgólos különbség (6-3), a Tihanynak pedig ekkor már nem volt válasza. A Kanizsa összességében magabiztosan nyerte meg a találkozót és hat pontjával megerősítette helyét a középmezőnyben, a tízcsapatos tabella hatodik helyén.
Kovács Györgyék legközelebb (október 20.) a szintén két győzelemmel álló Kistarcsa vendégei lesznek.