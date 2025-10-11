Nagyszerű zalai siker: Nagy Napsugár bronzérmes a vk-n a váltóval

A Golfo Aranciban zajló nyíltvízi úszó világkupán szombaton rendezték a 4x1500 méteres vegyesváltót. A magyar csapatba bekerült a mindössze 16 esztendős, és élete első felnőtt világkupáján szereplő Nagy Napsugár is, aki előző nap a 10 km-es számban is indult.

A bronzérmes magyar csapat, balról Betlehem Dávid, Nagy Napsugár, Mihályvári Viktória és Rasovszky Kristóf.

Forrás: Magyar Úszó Szövetség

Nagy Napsugár kezdett

A magyar csapatból elsőként Nagy Napsugár ugrott vízbe, őt a nyolcadik helyen váltotta Mihályvári-Farkas Viktória. Az idén 10 kilométeren Európa-bajnok úszót a pénteken az olimpiai távon győztes Betlehem Dávid váltotta a hetedik helyen, s remek úszással az ötödik pozícióban adta át a stafétát az olimpiai bajnok Rasovszky Kristófnak. A klasszis ledolgozta 17 másodperces hátrányát, és a célegyenesbe elsőként fordult, de a franciák és az olaszok záró embere végül lehajrázta, így a magyar váltó harmadikként csapott célba. Győzött Franciaország 1:07:54 órával, másodikként Olaszország végzett 0,1 másodperc hátránnyal, a mieink a győztes mögött 0,9 mp hátránnyal értek célba. Nagy Napsugár így bronzéremmel térhet haza.