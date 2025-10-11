október 11., szombat

Nyíltvízi úszás

2 órája

Nagyszerű zalai siker: Nagy Napsugár bronzérmes a vk-n a váltóval

Címkék#Nagy Napsugár#nyíltvízi#bronzérem#világkupa#váltó

Nagyszerű magyar és benne zalai siker született a nyíltvízi úszók világkupa-viadalán. A szardíniai Golfo Aranciban zajló eseményen Nagy Napsugár, a Zalaco-ZÚk tehetsége is tagja volt a bronzérmes magyar vegyesváltónak.

Kerkai Attila

A Golfo Aranciban zajló nyíltvízi úszó világkupán szombaton rendezték a 4x1500 méteres vegyesváltót. A magyar csapatba bekerült a mindössze 16 esztendős, és élete első felnőtt világkupáján szereplő Nagy Napsugár is, aki előző nap a 10 km-es számban is indult. 

Nagy Napsugár világkupa váltó
A bronzérmes magyar csapat, balról Betlehem Dávid, Nagy Napsugár, Mihályvári Viktória és Rasovszky Kristóf. 
Forrás: Magyar Úszó Szövetség

Nagy Napsugár kezdett

A magyar csapatból elsőként Nagy Napsugár ugrott vízbe, őt a nyolcadik helyen váltotta Mihályvári-Farkas Viktória. Az idén 10 kilométeren Európa-bajnok úszót a pénteken az olimpiai távon győztes Betlehem Dávid váltotta a hetedik helyen, s remek úszással az ötödik pozícióban adta át a stafétát az olimpiai bajnok Rasovszky Kristófnak. A klasszis ledolgozta 17 másodperces hátrányát, és a célegyenesbe elsőként fordult, de a franciák és az olaszok záró embere végül lehajrázta, így a magyar váltó harmadikként csapott célba. Győzött Franciaország 1:07:54 órával, másodikként Olaszország végzett 0,1 másodperc hátránnyal, a mieink a győztes mögött 0,9 mp  hátránnyal értek célba. Nagy Napsugár így bronzéremmel térhet haza. 

 

