október 10., péntek

Gedeon névnap

17°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A zalai tehetség 33. helyezése

28 perce

Zalai siker is született a nyíltvízi vk-n, Nagy Napsugár holnap a felnőtt váltóban

Címkék#Nagy Napsugár#nyíltvízi#világkupa#úszás#Betlehem Dávid

A nyílt vízi úszók olaszországi világkupa-viadalán született egy zalai győzelem is. A férfiak mezőnyében az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid megnyerte a 10 km-es számot, a nők mezőnyében a mindössze 16 éves nagy Napsugár pedig élete első felnőtt vk-viadalán bizonyíthatott.

Kerkai Attila

Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid nyerte a férfiak pénteki 10 kilométeres versenyét a nyíltvízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán. A jelenleg az FTC színeiben úszó bagodi Betlehem Dávid a Zalaco-ZÚK színeiben kezdte pályafutását és egészen 2021-ig a zalai színeket képviselte. A Ferencváros 22 éves versenyzője végig az élmezőnyben küzdött, majd nagyszerű taktikát választva hajrázott kiválóan a külső íven, s ennek köszönhetően magabiztosan diadalmaskodott. Az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 44. helyen végzett. A nők mezőnyében pedig ott volt a Zalaco-ZÚK 16 éves tehetsége, Nagy Napsugár. 

Nagy Napsugár világkupa
Nagy Napsugár és edzője, Horváth Csaba a világkupa helyszínén. Holnap, vagyis szombaton az egerszegi tehetség a váltóban indul. 
Forrás: Zalaco-ZÚK

Helytállás a felnőttek között 

A zalaiak úszója megannyi korosztályos siker után most a felnőtt válogatottban bizonyíthatott nyílt vízen világkupán és a 10 km-es számban 2:10:24.5 órás idővel a 33. helyen végzett. A fiatal egerszegi úszó továbbra is a sportág egyik nagy magyar reménysége. 

Nagy Napsugár edzője, Horváth Csaba a helyszínről értékelte tanítványa úszását lapunknak.

- Mi elsősorban tanulni jöttünk ide - kezdte evvel a szakember. - Felnőttek között úszott Sugi, természetesen elégedettek vagyunk, de az is az igazság, hogy lehetett volna jobb is ez. Augusztusban volt egy hosszabb pihenője, öt hete edzünk, gyakorlatilag edzésből érkeztünk. A második körnél volt egy kis harc a mezőnyben, ott Sugi is leszakadt és már nem tudott visszaúszni az előtte lévő bolyra. Szombaton következik a váltó. 

Nagy Napsugár szombaton a váltóban indul

Méghozzá a 4x1500 méteres vegyes, amiben Nagy Napsugár a sportág klasszikusaival úszhat együtt. A férfiakat ugyanis a négyesben az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf és az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid képviseli, míg a másik női tag Mihályvári Viktória lesz. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu