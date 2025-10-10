Zalai siker is született a nyíltvízi vk-n, Nagy Napsugár holnap a felnőtt váltóban

Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid nyerte a férfiak pénteki 10 kilométeres versenyét a nyíltvízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán. A jelenleg az FTC színeiben úszó bagodi Betlehem Dávid a Zalaco-ZÚK színeiben kezdte pályafutását és egészen 2021-ig a zalai színeket képviselte. A Ferencváros 22 éves versenyzője végig az élmezőnyben küzdött, majd nagyszerű taktikát választva hajrázott kiválóan a külső íven, s ennek köszönhetően magabiztosan diadalmaskodott. Az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 44. helyen végzett. A nők mezőnyében pedig ott volt a Zalaco-ZÚK 16 éves tehetsége, Nagy Napsugár.

Nagy Napsugár és edzője, Horváth Csaba a világkupa helyszínén. Holnap, vagyis szombaton az egerszegi tehetség a váltóban indul.

Forrás: Zalaco-ZÚK

Helytállás a felnőttek között

A zalaiak úszója megannyi korosztályos siker után most a felnőtt válogatottban bizonyíthatott nyílt vízen világkupán és a 10 km-es számban 2:10:24.5 órás idővel a 33. helyen végzett. A fiatal egerszegi úszó továbbra is a sportág egyik nagy magyar reménysége.

Nagy Napsugár edzője, Horváth Csaba a helyszínről értékelte tanítványa úszását lapunknak.

- Mi elsősorban tanulni jöttünk ide - kezdte evvel a szakember. - Felnőttek között úszott Sugi, természetesen elégedettek vagyunk, de az is az igazság, hogy lehetett volna jobb is ez. Augusztusban volt egy hosszabb pihenője, öt hete edzünk, gyakorlatilag edzésből érkeztünk. A második körnél volt egy kis harc a mezőnyben, ott Sugi is leszakadt és már nem tudott visszaúszni az előtte lévő bolyra. Szombaton következik a váltó.

Nagy Napsugár szombaton a váltóban indul

Méghozzá a 4x1500 méteres vegyes, amiben Nagy Napsugár a sportág klasszikusaival úszhat együtt. A férfiakat ugyanis a négyesben az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf és az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid képviseli, míg a másik női tag Mihályvári Viktória lesz.