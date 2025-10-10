24 perce
Zalai siker is született a nyíltvízi vk-n, Nagy Napsugár holnap a felnőtt váltóban
A nyílt vízi úszók olaszországi világkupa-viadalán született egy zalai győzelem is. A férfiak mezőnyében az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid megnyerte a 10 km-es számot, a nők mezőnyében a mindössze 16 éves nagy Napsugár pedig élete első felnőtt vk-viadalán bizonyíthatott.
Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid nyerte a férfiak pénteki 10 kilométeres versenyét a nyíltvízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán. A jelenleg az FTC színeiben úszó bagodi Betlehem Dávid a Zalaco-ZÚK színeiben kezdte pályafutását és egészen 2021-ig a zalai színeket képviselte. A Ferencváros 22 éves versenyzője végig az élmezőnyben küzdött, majd nagyszerű taktikát választva hajrázott kiválóan a külső íven, s ennek köszönhetően magabiztosan diadalmaskodott. Az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 44. helyen végzett. A nők mezőnyében pedig ott volt a Zalaco-ZÚK 16 éves tehetsége, Nagy Napsugár.
Helytállás a felnőttek között
A zalaiak úszója megannyi korosztályos siker után most a felnőtt válogatottban bizonyíthatott nyílt vízen világkupán és a 10 km-es számban 2:10:24.5 órás idővel a 33. helyen végzett. A fiatal egerszegi úszó továbbra is a sportág egyik nagy magyar reménysége.
Nagy Napsugár edzője, Horváth Csaba a helyszínről értékelte tanítványa úszását lapunknak.
- Mi elsősorban tanulni jöttünk ide - kezdte evvel a szakember. - Felnőttek között úszott Sugi, természetesen elégedettek vagyunk, de az is az igazság, hogy lehetett volna jobb is ez. Augusztusban volt egy hosszabb pihenője, öt hete edzünk, gyakorlatilag edzésből érkeztünk. A második körnél volt egy kis harc a mezőnyben, ott Sugi is leszakadt és már nem tudott visszaúszni az előtte lévő bolyra. Szombaton következik a váltó.
Nagy Napsugár szombaton a váltóban indul
Méghozzá a 4x1500 méteres vegyes, amiben Nagy Napsugár a sportág klasszikusaival úszhat együtt. A férfiakat ugyanis a négyesben az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf és az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid képviseli, míg a másik női tag Mihályvári Viktória lesz.