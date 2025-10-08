Péter Zoltán az elhunyt Mezey Györgyről: igazi változást hozott a magyar futballba

A 84 éves korában elhunyt dr. Mezey György mesteredző meghatározó szereplője volt a magyar labdarúgás elmúlt negyven esztendejének. Hogy ne lett volna, hiszen ő irányította azt a válogatottat, amely 1983-tól olyan sikereket ért el, amellyel minden túlzás nélkül a futballvilág középpontjába került. 1985-ben minden tétmérkőzését megnyerte a magyar válogatott, világbajnoki selejtezőn legyőztük Ausztriát és Hollandiát is idegenben barátságos meccsen, szintén idegenben a későbbi vb-döntős NSZK-t is. (1986 tavaszán pedig Brazíliát is idehaza). 1985 végén a World Soccer az Év Szövetségi Kapitányává választotta Mezey Györgyöt. A szaklap által összeállított európai ranglista élén zártunk, a nem hivatalos világranglistán a harmadik helyen állt a magyar válogatott. Mezey György később is a magyar futball meghatározó alakja maradt edzőként, illetve az edzőképzésben betöltött szerepével.

A Mezey György irányította magyar labdarúgó-válogatottat. A kép felső sorában jobbról a második Péter Zoltán.

Forrás: ZH archívum

Péter Zoltán már jobban van

Ennek a sikerkorszaknak volt a tagja Péter Zoltán, a ZTE labdarúgója, aki máig az egyedüli zalai labdarúgó, aki világbajnokságon szerepelt. Péter Zoltánt még a kórházban értük el, hiszen öt hete került be vérmérgezéssel. Sokan aggódtak miatta, mi is, de most ő maga számolt be jó hírekről:

- Köszönöm, már jobban vagyok, persze a korábbiakhoz képest. Ha minden igaz, a napokban már hazamehetek. Meg kell erősödnöm, most ez a fontos - említette, hiszen először is a hogyléte felől érdeklődtünk.

Meglepődött Mezey György halálhírén

A szomorú hír kapcsán pedig Péter Zoltán nagyon meglepődött Mezey György halálhírén.

- Meglepett és nagyon sajnálom is - mondta Péter Zoltán. - Azért vagyok meglepve, mert nemrég egy kilencven perces, vele készült hosszú beszélgetést hallgattam végig, és nem gondoltam volna, hogy bekövetkezik mindez. Olyan edző volt Mezey György, aki hozott egy bizonyos változást a magyar futballba, mert nem a szokványos, langyos vizet kedvelte. Pörgős edzéseink voltak, nagyon labdabiztosak voltunk és már a középpályán labdaszerzésekre törekedtünk. Mezey Györgynek volt egy elmélete és ezt mindig végig akarta vinni. Ami, el kell ismerni, egy ideig nagyszerűen működött is.