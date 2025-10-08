október 8., szerda

Koppány névnap

12°
+17
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyászol a magyar futball

2 órája

Elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány

Címkék#elhunyt#MLSZ#Péter Zoltán#Mezey György

Szerda reggel érkezett a szomorú hír: elhunyt Mezey György, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Mezey György az a szövetségi kapitány, aki utoljára vezette ki a magyar csapatot világbajnokságra.

Kerkai Attila
Elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány

Elhunyt Mezey György, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Fotó: ZH Archív

A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos oldalán számolt be a szomorú hírről, hogy elhunyt Mezey György. Mezey György 1941. szeptember 7-én a vajdasági Topolyán született, később családja Mezőberénybe, majd onnan Rákoskeresztúrra költözött - olvasható az MLSZ nekrológjában. Pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE következett. Futballozott a Keszthelyi Haladásban, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt.

Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, már játékoskorában. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt. 1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, csupa harminc alatti játékosával elnyerték a bajnoki bronzérmet. Ez volt az MTK(-VM) legjobb bajnoki helyezése 1963 óta. 1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál. 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen. 1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is. 1985 végén a londoni World Soccer Év edzője választásán egyetlen szövetségi kapitány sem előzte meg.

Mezey György csapatának az 1986-os világbajnokságon egy zalai futballista, Péter Zoltán, a ZTE labdarúgója is tagja volt. Mezey György a mexikói, kudarccal végződött világbajnokság után külföldön dolgozott, majd hazatért és újra az NB I.-ben vállalt munkát. Az edzőképzést vezette, számos szakkönyvet írt. 

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu