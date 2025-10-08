Elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány

A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos oldalán számolt be a szomorú hírről, hogy elhunyt Mezey György. Mezey György 1941. szeptember 7-én a vajdasági Topolyán született, később családja Mezőberénybe, majd onnan Rákoskeresztúrra költözött - olvasható az MLSZ nekrológjában. Pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE következett. Futballozott a Keszthelyi Haladásban, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt.

Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, már játékoskorában. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt. 1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, csupa harminc alatti játékosával elnyerték a bajnoki bronzérmet. Ez volt az MTK(-VM) legjobb bajnoki helyezése 1963 óta. 1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál. 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen. 1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is. 1985 végén a londoni World Soccer Év edzője választásán egyetlen szövetségi kapitány sem előzte meg.

Mezey György csapatának az 1986-os világbajnokságon egy zalai futballista, Péter Zoltán, a ZTE labdarúgója is tagja volt. Mezey György a mexikói, kudarccal végződött világbajnokság után külföldön dolgozott, majd hazatért és újra az NB I.-ben vállalt munkát. Az edzőképzést vezette, számos szakkönyvet írt.

