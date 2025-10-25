Vasárnap Pécsre látogat az FC Nagykanizsa a labdarúgó NB III-ban

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjának 13. fordulójában Pécsre látogat az éllovas FC Nagykanizsa: a címvédő a PTE-PEAC vendége lesz vasárnap 13 órától. A baranyai vármegyeszékhely „kisebb” csapata az előző szezonban éppen csak bennmaradt az osztályban és idén sem kezdett jól: hét fordulón át 2 pontot szerzett és nyeretlen maradt, utóbbi öt fellépése alkalmával azonban háromszor is győztesen hagyta el a pályát – például az MTK II. vendégeként is. Az óvatosság és a koncentráció tehát fontos, de a Kanizsa (a képen pirosban Dragóner a Dombóvár ellen) nyilván nyerni akar.

Fotó: Szakony Attila