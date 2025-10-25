október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

13°
+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Délnyugati csoport

1 órája

Vasárnap Pécsre látogat az FC Nagykanizsa a labdarúgó NB III-ban

Címkék#NB III Dél-Nyugati csoport#foci#FC Nagykanizsa

Varga Andor

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjának 13. fordulójában Pécsre látogat az éllovas FC Nagykanizsa: a címvédő a PTE-PEAC vendége lesz vasárnap 13 órától. A baranyai vármegyeszékhely „kisebb” csapata az előző szezonban éppen csak bennmaradt az osztályban és idén sem kezdett jól: hét fordulón át 2 pontot szerzett és nyeretlen maradt, utóbbi öt fellépése alkalmával azonban háromszor is győztesen hagyta el a pályát – például az MTK II. vendégeként is. Az óvatosság és a koncentráció tehát fontos, de a Kanizsa (a képen pirosban Dragóner a Dombóvár ellen) nyilván nyerni akar.

Fotó: Szakony Attila

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu