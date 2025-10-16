A zalai kézilabda ismét rangadót hozott: döntetlennel zártak

A két NB II-es nagykanizsai kézilabda együttes közül a hölgyek vármegyei rangadót vívtak a Hévíz SK ellen, a csapatok megosztoztak a pontokon, míg a férfiak a Sárbogárdtól kaptak ki.

Az NB II.-es zalai női kézilabda rangadó legeredményesebb játékosának a kanizsai Varga Boglárka bizonyult nyolc találattal.

Fotó: ZH Archív

Kézilabda NB II. E csoport, férfiak

Nagykanizsa-VAX SE Sárbogárd 25-42 (9-18)

Nagykanizsa, 70 néző. Jv.: Kertész, Miháldinecz.

Nagykanizsa: Szólák - Molnár G. 1, Horváth Á. 1, Domján 4/1, Horváth B., Hanusz Á. 2, Balassa 6. Csere: Huszár (kapus), Burusán, Musits 7, Horváth G. 2, Hajmási 2, Szmodics, Murin, Hortobágyi, Karczagi. Edző: Szabó Gergely.

Egészen 4-4-ig fej fej mellett haladtak a csapatok, onnantól viszont a sárbogárdiak ráléptek a gázra, és már félidőig tekintélyes előnyre tettek szert. A második felvonásban a vendégek "elhúzó" tendenciája tovább folytatódott, így a roppant fiatal kanizsaiak pontszerzésére még várni kell ebben a szezonban.

Jók: Balassa, Musits, Domján.

NB II. A csoport, nők

Tungsram SE - Hévíz SK 19-19 (11-8)

Nagykanizsa, 150 néző. Jv.: Snóbli B., Snóbli Gy.

Tungsram SE: Tóth V. - Huszics, Csivre V. 2, Horváth A. 2, Szmodics D., Varga B. 8/5, Szentes. Csere: Balassa (kapus), Mózsi 2, Balogh B. 1, Farsang 2, Ács, Koller 2. Edző: Baranyai Zsolt.

Hévíz SK: Mester - Erdei-Nagy Cs. 1, Lakatos 1, Gulyás, Nagy L. 3, Buza 6, Málovics. Csere: Molnár A. (kapus), Holczbauer 5/2, Egri 2, Erdei-Nagy L., Légrádi, Pintér-Berecz, Duzsik, Kelemen 1. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Ismét vármegyei rangadót vívhattak NB-s szinten a hölgyek a kanizsai sportcsarnokban, és ennek megfelelően roppant szorosan is alakult lényegében a teljes meccs ideje alatt az állás. A hazaiak egyszer ugyan már négy gólra is megléptek, a vendégek azonban gyorsan vissza is zárkóztak. A felek onnantól nem hagyták ellépni a másikat, s a végén megosztoztak a pontokon a csapatok.

Jók: Tóth V., Varga B., illetve Buza, Holczbauer.

