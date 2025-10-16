október 16., csütörtök

Gál névnap

14°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda NB II.

57 perce

A zalai kézilabda ismét rangadót hozott: döntetlennel zártak

Címkék#Nagykanizsa#Tungsram SE#NB II#Hévíz SK#kézilabda

Döntetlent hozott a zalai női rangadó. A kézilabda NB II.-ben a Tungsram és a Hévíz SK 19-19-es döntetlennel zárt, míg a Nagykanizsa férfi csapata hazai pályán kapott ki.

Kühne László

A két NB II-es nagykanizsai kézilabda együttes közül a hölgyek vármegyei rangadót vívtak a Hévíz SK ellen, a csapatok megosztoztak a pontokon, míg a férfiak a Sárbogárdtól kaptak ki. 

kézilabda NB II
Az NB II.-es zalai női kézilabda rangadó legeredményesebb játékosának a kanizsai Varga Boglárka bizonyult nyolc találattal. 
Fotó: ZH Archív

Kézilabda NB II. E csoport, férfiak

Nagykanizsa-VAX SE Sárbogárd 25-42 (9-18)
Nagykanizsa, 70 néző. Jv.: Kertész, Miháldinecz.
Nagykanizsa: Szólák - Molnár G. 1, Horváth Á. 1, Domján 4/1, Horváth B., Hanusz Á. 2, Balassa 6. Csere: Huszár (kapus), Burusán, Musits 7, Horváth G. 2, Hajmási 2, Szmodics, Murin, Hortobágyi, Karczagi. Edző: Szabó Gergely.
Egészen 4-4-ig fej fej mellett haladtak a csapatok, onnantól viszont a sárbogárdiak ráléptek a gázra, és már félidőig tekintélyes előnyre tettek szert. A második felvonásban a vendégek "elhúzó" tendenciája tovább folytatódott, így a roppant fiatal kanizsaiak pontszerzésére még várni kell ebben a szezonban.
Jók: Balassa, Musits, Domján.

NB II. A csoport, nők 

Tungsram SE - Hévíz SK 19-19 (11-8)
Nagykanizsa, 150 néző. Jv.: Snóbli B., Snóbli Gy.
Tungsram SE: Tóth V. - Huszics, Csivre V. 2, Horváth A. 2, Szmodics D., Varga B. 8/5, Szentes. Csere: Balassa (kapus), Mózsi 2, Balogh B. 1, Farsang 2, Ács, Koller 2. Edző: Baranyai Zsolt.
Hévíz SK: Mester - Erdei-Nagy Cs. 1, Lakatos 1, Gulyás, Nagy L. 3, Buza 6, Málovics. Csere: Molnár A. (kapus), Holczbauer 5/2, Egri 2, Erdei-Nagy L., Légrádi, Pintér-Berecz, Duzsik, Kelemen 1. Edző: Kissné Gliba Adrienn.
Ismét vármegyei rangadót vívhattak NB-s szinten a hölgyek a kanizsai sportcsarnokban, és ennek megfelelően roppant szorosan is alakult lényegében a teljes meccs ideje alatt az állás. A hazaiak egyszer ugyan már négy gólra is megléptek, a vendégek azonban gyorsan vissza is zárkóztak. A felek onnantól nem hagyták ellépni a másikat, s a végén megosztoztak a pontokon a csapatok.
Jók: Tóth V., Varga B., illetve Buza, Holczbauer.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu