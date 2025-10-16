2 órája
A zalai kézilabda ismét rangadót hozott: döntetlennel zártak
Döntetlent hozott a zalai női rangadó. A kézilabda NB II.-ben a Tungsram és a Hévíz SK 19-19-es döntetlennel zárt, míg a Nagykanizsa férfi csapata hazai pályán kapott ki.
A két NB II-es nagykanizsai kézilabda együttes közül a hölgyek vármegyei rangadót vívtak a Hévíz SK ellen, a csapatok megosztoztak a pontokon, míg a férfiak a Sárbogárdtól kaptak ki.
Kézilabda NB II. E csoport, férfiak
Nagykanizsa-VAX SE Sárbogárd 25-42 (9-18)
Nagykanizsa, 70 néző. Jv.: Kertész, Miháldinecz.
Nagykanizsa: Szólák - Molnár G. 1, Horváth Á. 1, Domján 4/1, Horváth B., Hanusz Á. 2, Balassa 6. Csere: Huszár (kapus), Burusán, Musits 7, Horváth G. 2, Hajmási 2, Szmodics, Murin, Hortobágyi, Karczagi. Edző: Szabó Gergely.
Egészen 4-4-ig fej fej mellett haladtak a csapatok, onnantól viszont a sárbogárdiak ráléptek a gázra, és már félidőig tekintélyes előnyre tettek szert. A második felvonásban a vendégek "elhúzó" tendenciája tovább folytatódott, így a roppant fiatal kanizsaiak pontszerzésére még várni kell ebben a szezonban.
Jók: Balassa, Musits, Domján.
NB II. A csoport, nők
Tungsram SE - Hévíz SK 19-19 (11-8)
Nagykanizsa, 150 néző. Jv.: Snóbli B., Snóbli Gy.
Tungsram SE: Tóth V. - Huszics, Csivre V. 2, Horváth A. 2, Szmodics D., Varga B. 8/5, Szentes. Csere: Balassa (kapus), Mózsi 2, Balogh B. 1, Farsang 2, Ács, Koller 2. Edző: Baranyai Zsolt.
Hévíz SK: Mester - Erdei-Nagy Cs. 1, Lakatos 1, Gulyás, Nagy L. 3, Buza 6, Málovics. Csere: Molnár A. (kapus), Holczbauer 5/2, Egri 2, Erdei-Nagy L., Légrádi, Pintér-Berecz, Duzsik, Kelemen 1. Edző: Kissné Gliba Adrienn.
Ismét vármegyei rangadót vívhattak NB-s szinten a hölgyek a kanizsai sportcsarnokban, és ennek megfelelően roppant szorosan is alakult lényegében a teljes meccs ideje alatt az állás. A hazaiak egyszer ugyan már négy gólra is megléptek, a vendégek azonban gyorsan vissza is zárkóztak. A felek onnantól nem hagyták ellépni a másikat, s a végén megosztoztak a pontokon a csapatok.
Jók: Tóth V., Varga B., illetve Buza, Holczbauer.