Mai évfordulók
A Hévíznek majdnem sikerült

1 órája

A kézilabda NB II.-ben mindhárom zalai csapat kikapott

Címkék#Nagykanizsa#Tungsram SE#Hévíz#NB II#kézilabda

Nincs zalai győzelem. A női és férfi kézilabda NB II.-ben szereplő zalai együttesek pont nélkül maradtak.

Zaol.hu

zalai NB II.-es kézilabda-együttesek közül a Nagykanizsa ismét a nagyatádiakkal mérkőzött, ezúttal vendégként, míg a Tungsram SE női harmadik vonalban szereplő csapata Budapestre utazott. A Hévíz női együttese hazai pályán egy góllal kapott ki. 

kézilabda
A hévíz női kézilabda-csapatának majdnem összejött a pont...
Fotó: ZH

NB II. E csoport, férfiak:
Nagyatádi RKC SE - Nagykanizsa 37-29 (19-10)
Nagyatád, 50 néző. Jv.: Szászfai, Tasnádi.
Nagykanizsa: Szólák - Hanusz Á. 7, Musits 7/2, Horváth B., Domján 8/2, Horváth G. 1, Molnár G. 2. Csere: Huszár (kapus), Burusán 2, Balassa 1, Hortobágyi 1, Weinausz, Karczagi. Edző: Szabó Gergely.
A 12. fordulóból előrehozott meccsen a kanizsaiak újra az atádiakkal találkoztak. A még pont nélkül álló dél-zalaiak ezúttal 40 gól alatt tartották a somogyiakat, ráadásul az egy körrel előbbi végeredményhez képest még egy találattal többet is szereztek.
Jók: Domján, Hanusz Á., Musits.

NB II. A csoport, nők:
Vasas SC U21 - Tungsram SE 33-25 (14-10)
Budapest, 100 néző. Jv.: Imregi, Vásárhely.
Tungsram: Druzsin - Csivre E. 1, Csivre V. 1, Horváth A. 3, Szmodics D., Balogh B. 3, Szentes. Csere: Tóth V. (kapus), Mózsi 3, Varga B. 12/5, Ács 2. Edző: Baranyai Zsolt.
A kanizsai csapat hosszú ideig jól tartotta magát, igazából 7-4-es állást követően állandósult a fővárosiak vezetése. A végeredmény ugyan sima hazai sikert sejtet, de a vendégek nem túl bő kerettel is helyt álltak a csoport egyik éllovas együttesével szemben.
Jók: Druzsin, Varga B.
Hévíz - Budakalász KSE 21-22 ( 14-11)

Hévíz, Lelkesné Tomann Rozália Sportcsarnok,  100 néző.  Jv.: Bujtár- Rosenberger, Katona-Gajnok.

Hévíz: Molnár A. – Erdei Nagy Cs. 1, Sziva-Balogh P. 2, Holczbauer 4, Málovics , Nagy L. 4, Buza 5. Csere Mester (kapus), Pintér-Berecz, Gulyás R., Egri 2, Erdei-Nagy L., Légrádi 1, Lakatos 2, Kelemen. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

A pontveszteség nélkül álló vendégek voltak a találkozó esélyesei, de a hazaiak remekül kezdtek, és az ifjúsági Európa-bajnok Nagy Laura lövéseivel alaposan meglepték őket, és vezettek az első játékrészben végig az idény eddigi legjobb és legszervezettebb védőjátékával. Nagy Laura később súlyosnak tűnő sérülést szenvedett és kivált a játékból. A második játékrész közepén 20-18-ra vezetett a Hévíz,  akkor viszont zsinórban 4 gólt lőttek a vendégek és megfordították a találkozót. A befejező 9 percben csupán Holczbauer talált be egyszer, így maradt a budakalászi vezetés,pedig a végén a zöld-fehérek támadhattak az döntetlenért, ami nem sikerült. 

Jók: Molnár, Nagy L., Buza, Lakatos.

 

