Csak a férfiak léptek pályára
1 órája
Továbbra is pont nélkül a Nagykanizsa NB II-es férfi kézilabda csapata
A legutóbbi fordulóban csak a férfiak léptek pályára a nagykanizsai NB II-es kézilabda-csapatok közül.
Nagykanizsa–Nagyatádi RKC SE 28-41 (15-16)
Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Rozina, Ujvári.
Nagykanizsa: Szólák – Balassa 1, Hajmási 1, Domján 11/4, Horváth B., Hanusz Á. 4, Molnár G. Csere: Musits 9, Horváth G., Szmodics 1, Hortobágyi, Karczagi 1. Edző: Szabó Gergely.
A szomszédvári rangadón somogyi oldalon több olyan játékos is feltűnt, aki az előző években még a kanizsai szurkolóknak szerzett sok örömet. Szünetig az egyelőre pont nélkül álló hazaiak jól tartották magukat, a folytatásban azonban szélesre nyílt az olló.
Jók: Domján, Musits.
