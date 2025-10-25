Továbbra is pont nélkül a Nagykanizsa NB II-es férfi kézilabda csapata

Nagykanizsa–Nagyatádi RKC SE 28-41 (15-16)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Rozina, Ujvári.

Nagykanizsa: Szólák – Balassa 1, Hajmási 1, Domján 11/4, Horváth B., Hanusz Á. 4, Molnár G. Csere: Musits 9, Horváth G., Szmodics 1, Hortobágyi, Karczagi 1. Edző: Szabó Gergely.

A szomszédvári rangadón somogyi oldalon több olyan játékos is feltűnt, aki az előző években még a kanizsai szurkolóknak szerzett sok örömet. Szünetig az egyelőre pont nélkül álló hazaiak jól tartották magukat, a folytatásban azonban szélesre nyílt az olló.

Jók: Domján, Musits.